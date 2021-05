Les organisateurs olympiques devraient mandater les vaccins Covid pour les athlètes et les fans aux Jeux de Tokyo

Arthur L. Caplan est le chef fondateur de la division d’éthique médicale de la NYU School of Medicine de New York et Lee H. Igel est professeur de clinique au NYU Tisch Institute for Global Sport.

Pfizer et BioNTech font don de doses de leur vaccin Covid-19 aux athlètes et aux délégations se rendant aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo en juillet.

Avec autant de personnes dans le monde en attente d’un coup et la pandémie ne se relâchant pas dans plus de quelques régions, les Olympiens devraient-ils sauter la ligne de vaccination? Oui – et ils devraient commencer dès que possible avec un programme difficile et obligatoire.

L’offre de donner les doses est venu lors d’une conversation récente que le PDG de Pfizer, Albert Bourla, avait avec le Premier ministre japonais Suga Yoshihide. Cela a conduit ce gouvernement japonais à discuter de l’opportunité lors d’une réunion avec le Comité international olympique. Le CIO a ensuite travaillé avec Pfizer et BioNTech sur un protocole d’accord. Les Comités Nationaux Olympiques du monde entier – 206 en tout – seront coordonnés avec leurs gouvernements locaux pour administrer les vaccinations aux athlètes et aux délégués qui y sont éligibles. Compte tenu du calendrier en deux temps, ils doivent commencer maintenant.

Le Japon prévoit d’accueillir au total environ 15 000 athlètes aux Jeux olympiques et paralympiques. Plusieurs milliers de personnes supplémentaires qui voyageront dans le cadre des délégations se joindront à elles, même si le nombre est limité en raison de la réglementation en matière de pandémie. Certains de ceux qui se dirigent vers Tokyo auront déjà été vaccinés. Beaucoup, cependant, n’auront pas encore eu accès à un vaccin. D’autres auront refusé de le prendre parce qu’ils hésitent ou ne croient pas en sa sécurité.

Il reste à voir combien de milliers de doses finiront par être fournies au mouvement olympique. Pfizer, BioNTech et le CIO ont déclaré que ces doses s’ajouteront aux quantités déjà fixées pour être fournies à différents pays. Mais beaucoup de gens se demandent si les entreprises pharmaceutiques peuvent produire des vaccins supplémentaires pour l’attribution olympique, ces doses ne devraient-elles pas aller aux personnes qui courent un plus grand risque de maladie grave ou de décès si elles contractent Covid?

C’est une bonne question, mais elle passe à côté d’une réalité importante: les Jeux vont bon train pour se dérouler comme prévu. Ceci malgré le fait que Tokyo et les préfectures environnantes sont sous un état d’urgence mandaté par le gouvernement en raison des taux élevés d’infection Covid. Mais le Japon est trop loin pour annuler les Jeux, qui avaient déjà été reportés une fois.

Avec un coût de plus de 26 milliards de dollars, la prochaine version des Jeux olympiques de Tokyo est les Jeux d’été les plus chers de tous les temps. Certes, une majorité du public japonais – environ 60%, selon le sondage de Yomiuri Shimbun, et jusqu’à 80%, selon les sondages cités par l’Associated Press – s’oppose à la tenue des Jeux. Les médecins et les infirmières protestent et les employés d’au moins un hôpital ont affiché des pancartes dans les fenêtres pour demander l’annulation des Jeux, en raison de la surcapacité. Mais l’argent investi, et non les préoccupations de santé publique, est désormais le moteur des événements. À moins qu’un événement catastrophique de choc ne se produise, les Jeux continueront.

Le festival olympique, ses athlètes et délégués, ainsi que les équipes de médias et de diffusion enregistrées afflueront dans et autour du Japon à la fin du mois de juillet. Même si Tokyo réduit le taux d’infection à un niveau plus gérable à temps pour les cérémonies d’ouverture, il est irresponsable de permettre à des milliers de personnes non vaccinées d’entrer et de se déplacer. Cela risque de mettre à rude épreuve les systèmes de soins de santé et de sécurité publique sur les sites olympiques et dans toute la ville, dans un pays qui a l’un des taux les plus élevés d’hésitation à la vaccination et des taux de confiance à l’égard des vaccins les plus bas au monde.

Le CIO n’exigera pas que les athlètes et les délégués aient reçu un vaccin pour participer aux Jeux. C’est complètement faux, étant donné le danger de répandre de nouvelles souches dans le monde lorsque les participants rentrent chez eux après les Jeux. Les athlètes, entraîneurs, délégués, médias et fournisseurs devraient être tenus de prendre les deux doses de vaccin offertes. Il est nécessaire d’assurer la sécurité du plus grand nombre de personnes possible, et les vaccins peuvent grandement aider à cet égard.

L’authentification par un médecin qu’une personne a été vaccinée au moins un mois avant les Jeux devrait faire partie du protocole. Il faudrait donc des tests fréquents juste avant le départ, à l’arrivée et tout au long des Jeux, tout comme le maintien d’une bulle étanche sur tous les sites, sites et hébergements olympiques.

Les athlètes olympiques et leur personnel de soutien peuvent être considérés comme des «travailleurs essentiels», en ce sens que leur participation aux Jeux peut être perçue par le monde entier comme le signe que de bonnes choses se produisent dans une période sombre. Comme l’a dit le président du CIO, Thomas Bach, ils peuvent «donner l’exemple… et envoyer un message fort selon lequel la vaccination n’est pas seulement une question de santé personnelle, mais aussi de solidarité et de considération du bien-être des autres dans leurs communautés».

La dispute à propos de l’annulation des Jeux est terminée. Ils vont arriver. Les organisateurs et les athlètes ont environ un mois à partir de maintenant pour assurer leur sécurité, la sécurité de Tokyo et la sécurité du monde. La vaccination, les tests et la quarantaine sont les outils clés pour aligner la santé publique sur le désir du monde de se soulager un peu d’une peste mortelle. Espérons que le CIO, le comité d’organisation local et le Japon y parviendront.