Les organisateurs frappent un circuit de collecte de fonds pour amener l’équipe ukrainienne de softball en Colombie-Britannique – BC

Les organisateurs d’un tournoi mondial annuel de softball féminin ont réussi un coup de circuit de collecte de fonds, récoltant suffisamment d’argent pour amener une équipe nationale ukrainienne à Surrey pour concourir.

La Coupe Canada, qui aura lieu du 7 au 16 juillet à Softball City, devrait être la plus grande du genre dans l’histoire du Canada, avec plus de 1 500 athlètes d’élite du monde entier.

Les athlètes de l’équipe nationale féminine junior de softball d’Ukraine, dispersées à travers l’Ukraine et la Pologne à la suite de l’incursion de la Russie, pourront désormais y assister, grâce aux efforts de centaines de donateurs locaux.

« Nous ne remercierons jamais assez la communauté d’avoir accueilli l’équipe d’Ukraine à bras ouverts et de l’avoir aidée à participer à notre tournoi. Nous avons été époustouflés par la générosité des gens de partout au pays », a déclaré le président de la Coupe Canada, Greg Timm, dans un communiqué de presse mardi.

L’histoire continue sous la publicité

« Ces jeunes femmes ont dû faire face à d’énormes difficultés pendant la guerre en cours et votre soutien financier leur permet de venir à Surrey et de pratiquer le sport qu’elles aiment sur la scène internationale. »





0:48

Surrey aide à amener l’équipe féminine ukrainienne de softball au tournoi de la Colombie-Britannique



Les organisateurs de la Coupe Canada ont lancé leur campagne de financement à la fin mai, après avoir reçu une demande tardive de l’équipe ukrainienne et une demande d’admission directe du gouvernement de l’Ukraine.

L’objectif était d’amasser 60 000 $ – une somme atteinte en moins de deux semaines avec l’aide de la ville de Surrey, d’une poignée d’entreprises et de plus de 500 donateurs individuels.

Global News a contacté le personnel de la Coupe Canada pour commenter cette histoire.





4:24

L’équipe ukrainienne a besoin d’aide pour venir à la Coupe Canada



La Coupe Canada est un organisme à but non lucratif qui fait la promotion des athlètes locaux et féminins. Lorsque la collecte de fonds a été lancée, la réalisatrice Laura Ballance a déclaré qu’elle était convaincue que la communauté contribuerait suffisamment pour amener l’équipe ukrainienne au Canada.

À la mode maintenant Un avion canadien détecte des bruits sous-marins lors d’une recherche submersible sur le Titanic

« Comme quelque chose de Jaws »: l’équipe de tournage de Netflix rapporte une double attaque de requin à Hawaï

L’histoire continue sous la publicité

« En 2016, notre même organisation a organisé des championnats du monde de softball et nous avons vu ces incroyables actes de gentillesse aléatoires », a-t-elle déclaré à Global News en mai.

«Nous avons vu des gens d’affaires locaux se mobiliser et fournir des crampons, de l’équipement à des équipes qui ont une incroyable diversité économique… Nous savons que les gens se mobiliseront pour soutenir ces jeunes femmes.»

L’Ukraine est assiégée par la Russie depuis février dernier. L’entraîneur de l’équipe ukrainienne des moins de 19 ans, Vasyl Kysil, a déclaré que l’équipe féminine était « ravie » de venir au Canada pour participer à cet événement de classe mondiale.

« Nous avons dû surmonter des obstacles majeurs, mais nous sommes restés déterminés à former une équipe d’élite de balle rapide qui se targue de représenter notre grand pays », a-t-il déclaré le mois dernier.

Les Ukrainiennes devraient arriver en Colombie-Britannique le 7 juillet et jouer entre le 10 et le 13 juillet contre des équipes de la vallée du Fraser, du Delta, de Saskatoon et des États de Washington et de Géorgie.