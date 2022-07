Les organisateurs d’une fausse ligue indienne de cricket au Gujarat arrêtés par la police

La police indienne a fermé ce qu’ils ont appelé une fausse ligue de cricket qui enrôlait des agriculteurs et des jeunes pour se faire passer pour des joueurs professionnels et a embauché un présentateur qui ressemblait à l’un des commentateurs les plus célèbres du sport, dans un stratagème présumé qui a pris au piège les joueurs russes.

Les paris sportifs sont généralement interdits en Inde. La police du Gujarat a déclaré avoir reçu une information sur la fausse ligue la semaine dernière et avoir mené une descente alors qu’un faux match se jouait. Les responsables de l’application des lois n’ont pas identifié les suspects, mais ils ont arrêté deux arbitres et deux organisateurs, selon Bhavesh Rathod, un officier de la police d’État.

Les frappeurs et les quilleurs de la fausse ligue (similaires aux lanceurs de baseball) portaient des uniformes des principales équipes IPL Chennai Super Kings, Mumbai Indians et Gurajat Titans. Ils ont été payés environ 5 dollars par match et sont traités comme des témoins au lieu de suspects, a déclaré Rathod.

Le cricket a été répandu dans le monde entier par les colonisateurs britanniques et compte aujourd’hui une base de fans qui s’étend de la Grande-Bretagne et de l’Irlande à l’Asie du Sud, à l’Australie, à la Nouvelle-Zélande et aux Caraïbes. Les droits de diffusion de l’IPL de plus en plus lucratif ont été mis aux enchères en juin pour quelque 6 milliards de dollars répartis sur cinq ans. À titre de comparaison, au cours du même mois, la Major League Soccer a vendu 10 ans de droits de diffusion mondiaux à Apple pour un montant de 2,5 milliards de dollars, selon le Wall Street Journal.