Les organisateurs du tournoi de basket-ball annoncent un événement de football gagnant-gagnant de 1 million de dollars

Un prix d’un million de dollars, gagnant-gagnant, sera en jeu l’été prochain dans un nouveau tournoi de football 7 contre 7 qui se tiendra en Caroline du Nord.

Le tournoi – connu simplement sous le nom de The Soccer Tournament – ​​sera organisé par TBT Enterprises, le groupe qui a fondé The Basketball Tournament il y a environ dix ans. Cet événement a commencé comme un tournoi de 32 équipes, cinq contre cinq avec un prix gagnant de 500 000 $ et est depuis passé à 64 équipes, un événement de 1 million de dollars qui a attiré les meilleurs talents du monde entier et a été diffusé par ESPN.

Maintenant, ils appliquent le même concept au football.

Parmi les personnes impliquées figure l’ancien international américain Clint Dempsey, qui agit en tant que conseiller et dirigera l’équipe Dempsey, l’une des deux équipes déjà prêtes à participer.

“Je viens d’une culture de football captivante, d’une culture d’embauche”, a déclaré Dempsey, le meilleur buteur de tous les temps aux États-Unis, “et c’est quelque chose qui favorise cela et, espérons-le, ouvre la porte à certaines personnes. pour faire passer leur jeu au niveau supérieur et poursuivre leurs rêves.”

Le tournoi utilisera un format similaire à la Coupe du monde : 32 équipes, huit groupes de quatre équipes, trois matches de groupe et une phase à élimination directe à 16 équipes. Les dimensions maximales du terrain seront de 65 mètres de long et 45 mètres de large et seront jouées avec des buts de 18,5 par 6,5 pieds. Il se déroulera sur une période de quatre jours en juin 2023 au WakeMed Soccer Park à Cary, en Caroline du Nord.

“Ils voulaient quelque chose qui allait être excitant, quelque chose qui allait être beaucoup d’action qui allait être beaucoup d’objectifs, excitant pour les gens à regarder”, a déclaré Dempsey. “En étant plus près du but, cela permet plus d’opportunités de tirer. J’aime cet aspect. Vous devez toujours défendre et vous devez toujours travailler pour être serré avec vos touches.”

Il n’y aura pas non plus de tirage au sort. Semblable au “Elam Ending” utilisé dans TBT, chaque jeu se terminera par ce que TST appelle “Target Score Time”. Après deux mi-temps de 20 minutes, une période non chronométrée commence pour déterminer un vainqueur en atteignant un score cible, qui sera un but de plus que tout ce que l’équipe en tête avait à la fin du règlement.

Par exemple, si après 40 minutes une équipe mène 7-3, le score cible serait de huit. L’horloge est éteinte et quelle que soit l’équipe qui atteint huit premiers est le gagnant. Si après cinq minutes de la période non chronométrée aucune équipe n’a marqué, un joueur de chaque équipe quitte le terrain et ce processus se poursuivra — 7 contre 7 à 6 contre 6 à 5 contre 5, etc. — toutes les cinq minutes jusqu’à ce que le but gagnant soit marqué.

Dans les matchs tests utilisant les règles proposées à New York, des buts ont été marqués environ toutes les quatre minutes.

“Le modèle de TBT était largement basé sur la FA Cup et cette idée d’être ouvert à tous avec très peu de barrières à l’entrée, donnant à chacun la possibilité de jouer sur une scène avec des équipes massives”, a déclaré le fondateur Jon Mugar. “C’est, à la base, ce qu’est le TBT et ce que nous voulions apporter au basket-ball en Amérique.”

Les fondateurs de TBT avaient discuté de l’application de leur plan à des sports autres que le basket-ball, mais ce n’est que lorsque Mugar a reçu un message LinkedIn de l’ancien joueur de football de l’Université de Virginie Mike Volk l’année dernière lui demandant s’il avait déjà pensé à utiliser le modèle pour le football que les choses ont commencé progresser.

Mugar, un ancien joueur de baseball universitaire, n’est certes pas aussi familier avec le football que le basket-ball, mais dans des conversations avec Volk, qui a remporté un championnat national en Virginie et a joué une saison dans la Major League Soccer, et ses partenaires – l’ancien coéquipier Henry Tembon et le joueur de longue date de la MLS Alecko Eskandarian – il a été encouragé par le potentiel. Eskandarian est le directeur principal des relations avec les joueurs et du développement des joueurs pour la Major League Soccer et la star de la NBA, Chris Paul, fait également partie du groupe de propriété.

Il était clair dès le départ qu’un format 11 contre 11 ne fonctionnerait pas. Tout le monde s’accorde à dire que pour que ce type de tournoi soit réalisable, il fallait des parties plus courtes et plus petites. Ils ont rapidement opté pour le 7 contre 7, un format courant à l’entraînement et à des fins récréatives.

Les frais de buy-in du tournoi varieront de 10 000 $ à 20 000 $, selon le moment où les demandes sont reçues. Mugar a eu quelques conversations superficielles sur le type d’équipes qui pourraient essayer d’entrer, mais ne sait pas exactement à quoi s’attendre. Sur la base de leur expérience avec le basket-ball, il anticipe la nécessité de revoir une liste de candidats au-delà des 32 créneaux et de devoir sélectionner un terrain en fonction de critères variés.

“En fin de compte, nous voulons choisir le domaine que les gens veulent le plus voir”, a déclaré Mugar. “Alors que nous examinons toutes les équipes qui postuleront pour un tournoi à 32 équipes et d’un million de dollars, nous allons certainement donner la priorité à celles qui représentent un large éventail du monde du football. Et je pense qu’avec le basket-ball, nous J’ai vu que c’est principalement un produit pour les joueurs américains, mais avec le football, nous prévoyons un pool de joueurs dans le monde entier.”

Dempsey a déclaré qu’il prévoyait d’organiser des essais pour son équipe dans plusieurs États et souhaitait constituer une équipe de jeunes joueurs pour leur donner l’occasion de montrer leurs capacités. Il a d’abord dit à ESPN qu’il voulait juste gérer, mais n’a pas écarté la possibilité qu’il puisse jouer.

“Ce pourrait être une situation où j’aurai les taquets à côté de moi pour sauter s’il y a une opportunité, tu vois ce que je dis?” dit Dempsey.

Le tournoi de basket-ball a régulièrement présenté d’anciens joueurs de la NBA et réuni des équipes d’anciens élèves de certains des meilleurs programmes de basket-ball universitaire.

En plus de Team Dempsey, l’autre équipe engagée à jouer est Hashtag United, une équipe professionnelle anglaise avec une forte présence en ligne.

“Nous avons vécu beaucoup de choses au cours de nos 7 ans d’histoire, y compris des courses en FA Cup et des championnats de la ligue, mais rien de tel que TST”, a déclaré Spencer Owen, fondateur de Hashtag United, dans un communiqué. “Nous croyons fermement que jouer dans ce tournoi signifie être à l’avant-plan d’une évolution passionnante du football/soccer qui repousse les limites dans le but de maximiser le divertissement à la fois pour le joueur et le spectateur.”

TST Enterprises n’a pas entamé de processus formel pour trouver un partenaire de diffusion, cependant, cela devrait avoir lieu une fois qu’il aura une meilleure idée du calibre des équipes et des individus qui participeront.