Les organisateurs du syndicat Apple Retail veulent que les travailleurs soient payés au moins 30 $ de l’heure

Les travailleurs qui espèrent organiser un syndicat au magasin Apple Grand Central Terminal veulent que les travailleurs soient payés au moins 30 dollars de l’heure, selon un site Web du groupe, Fruit Stand Workers United, qui a été mis à jour lundi.

Les employés du magasin haut de gamme d’Apple à New York ont ​​commencé à prendre des mesures pour se syndiquer plus tôt cette année, publiant le premier site Web public annonçant leurs efforts au cours du week-end.

La demande d’augmentation des salaires montre que les salariés d’Apple pensent qu’ils ont plus de valeur dans un marché du travail tendu.

« Pour le salaire, nous recherchons un minimum de 30 $ pour tous les travailleurs, construit sur une matrice basée sur le rôle, l’ancienneté et la performance », ont déclaré les organisateurs. dit sur leur site. « Pour les avantages, nous recherchons des changements plus robustes, comme une augmentation du remboursement des frais de scolarité, une accumulation plus rapide et plus de vacances, et de meilleures options de retraite, y compris des taux de correspondance plus élevés pour 401 (k) et l’inscription à des régimes de retraite. Pour la santé et la sécurité, nous cherchons à mener des recherches sur les protocoles de sécurité avec les interactions avec les clients et des recherches sur la poussière des voies, les effets sur la santé des matériaux de construction et la pollution sonore à Grand Central.

Les employés d’Apple peuvent gagner de 17 $ à plus de 30 $ de l’heure, selon leur marché et leur expérience, The Washington Post rapporté samedi. Lundi, Verizon, un concurrent de détail sur le marché des téléphones, dit qu’il augmenterait son salaire minimum à 20 $ de l’heure.

« Nous sommes heureux d’offrir une rémunération et des avantages très solides aux employés à temps plein et à temps partiel, y compris les soins de santé, le remboursement des frais de scolarité, un nouveau congé parental, un congé familial payé, des subventions annuelles en actions et de nombreux autres avantages », a déclaré un porte-parole d’Apple dans un communiqué. .

Un comité d’organisation dirigé par les employés recueille les cartes d’autorisation qui détermineront le niveau de soutien à la syndicalisation dans le magasin. Le syndicat a besoin de 30% d’environ 270 employés éligibles sur le site de Grand Central afin de déposer auprès du National Labor Relations Board, une étape clé avant de déposer une pétition syndicale.

Si les organisateurs obtiennent que 30% des employés éligibles signent des cartes, alors plus de 50% des employés devraient voter pour se syndiquer afin de certifier officiellement le syndicat.

C’est le dernier signe que l’activisme sur le lieu de travail augmente à travers le pays dans un environnement inflationniste et alors que la pandémie de Covid-19 a forcé les travailleurs de première ligne à réexaminer les risques et les avantages de leur travail.

Les travailleurs d’Amazon ont voté pour former un syndicat dans un entrepôt de Staten Island au début du mois. Les établissements Starbucks à travers le pays ont également voté pour se syndiquer. Les employés du magasin Grand Central d’Apple cherchent à être représentés auprès de Workers United, une filiale du Service Employees International Union, qui a supervisé avec succès certaines campagnes de syndicalisation de Starbucks.

« Les travailleurs rémunérés à l’heure à travers le pays ont réalisé que sans s’organiser pour une voix collective, les employeurs continueront d’ignorer leurs préoccupations sur le lieu de travail », a déclaré Workers United dans un communiqué.

Apple compte 154 000 employés dans le monde, selon un dossier financier, et 270 magasins aux États-Unis. Apple a enregistré plus de 365 milliards de dollars de ventes dans le monde au cours de son exercice 2021.