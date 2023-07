Les organisateurs du Mois de la fierté des personnes handicapées de Toronto au retour de la marche en personne

Ce mois-ci, beaucoup célèbrent le Mois de la fierté des personnes handicapées, et pour la première fois depuis le début de la pandémie, la marche de Toronto se tiendra en personne – une chance de célébrer à la fois la façon dont la communauté a enduré pendant COVID-19, et aussi un moyen de faire la lumière sur les problèmes auxquels ils sont encore confrontés, disent les organisateurs.

Les organisateurs ont noté que pendant la phase d’urgence de la pandémie, ils ont toujours organisé des marches virtuelles et incluront toujours une partie virtuelle dans l’événement de cette année, qui se déroule vendredi.

« La marche virtuelle et la communauté virtuelle font partie intégrante de notre communauté, et nous encourageons d’autres personnes à ramener des options virtuelles », a déclaré mercredi Ariel Elofer, l’un des organisateurs de la marche de Toronto, à Your Morning de CTV.

« Mais cette année, c’est vraiment un gros problème, étant donné le nombre disproportionné de décès de personnes handicapées pendant COVID. Nous revenons vraiment pour faire du bruit et être vus d’une manière que nous n’étions pas capables de faire pendant COVID. »

La pandémie a eu un impact dévastateur sur les Canadiens handicapés – en plus du fait que de nombreux Canadiens handicapés étaient vulnérables au virus lui-même, beaucoup ont également lutté lorsqu’ils ont perdu l’accès aux préposés aux soins personnels. Plus de six millions de Canadiens vivent avec un handicap.

Elofer a déclaré que la pandémie a mis en lumière la façon dont la société traite les personnes handicapées, et cette marche contribue à rendre leur communauté à nouveau visible.

« Être vu n’est pas aussi simple qu’une rampe », a déclaré Elofer, qui utilise un appareil de mobilité. « Mais je pense que nous en sommes au point où … il nous a été clairement indiqué que nous sommes jetables de mille manières différentes, et donc être vu signifie lutter contre les récits et l’eugénisme que nous avons vus à travers COVID. »

La marche de la fierté des personnes handicapées de Toronto a débuté en octobre 2011 dans le cadre d’Occupy Toronto, qui était une protestation contre les inégalités économiques. Au fil des ans, la marche a eu lieu à des moments différents, et récemment, les organisateurs ont décidé de la tenir en juillet pour s’aligner sur les célébrations aux États-Unis.

Le Mois de la fierté du handicap est en juillet aux États-Unis pour commémorer l’adoption de l’Americans with Disabilities Act, un projet de loi révolutionnaire pour les Américains handicapés.

« Pour honorer cela, des pays du monde entier et des villes du monde entier célèbrent maintenant juillet, nous avons donc jugé bon de célébrer maintenant en juillet parmi toutes (les) autres personnes », a déclaré Sydney Elaine Butler, l’une des organisatrices de la marche de Toronto. , a déclaré à Your Morning de CTV.

« Il s’agit de se battre pour nos droits, il s’agit de célébrer, c’est un moment de célébration, … nous faisons une marche, mais à la fin, nous célébrons la joie et nous nous disons, nous sommes ici, nous existons, nous méritons d’exister et de célébrer en même temps. »

La société est toujours inaccessible pour les personnes handicapées à bien des égards, plusieurs restaurants et bâtiments n’ont pas d’entrées ou de rampes accessibles pour les fauteuils roulants et les appareils de mobilité, et il existe également des problèmes structurels plus importants, a déclaré Elofer.

« Nous luttons toujours pour nos droits humains fondamentaux », a déclaré Elofer. « Nous nous battons toujours pour un logement accessible et abordable, nous nous battons toujours pour l’égalité du mariage, nous nous battons toujours pour une législation anti-pauvreté et des avantages vivables. »

Les prestations d’invalidité sont versées différemment selon la province, mais les militants soulignent depuis longtemps que les prestations sont souvent insuffisantes. Dans de nombreuses régions du pays, y compris en Ontario, les prestations d’une personne handicapée peuvent être réduites si elle se marie, ce qui rend essentiellement le mariage financièrement non viable pour de nombreuses personnes handicapées.

Elofer a ajouté que les organisateurs veulent reconnaître à quel point l’intersectionnalité est très importante pour l’activisme des personnes handicapées.

« Comprendre que le colonialisme, le racisme, le classisme, ces choses handicapent les gens, et nous faisons partie de chacune de vos communautés, et nous sommes connectés à chacun d’entre vous », a-t-elle déclaré.

Butler a fait écho à ce sentiment, affirmant qu’il est important que les gens comprennent que les personnes handicapées font partie de leur communauté.

« Être vu signifie que nous sommes là-bas, nous sommes ici, nous ne partons pas, nous faisons partie de quelque chose de plus grand. »

Au cœur du mois de la fierté du handicap se trouve l’idée de défi et de célébration face à la stigmatisation, ont déclaré les organisateurs.

« C’est radical d’avoir l’amour de soi, en tant que personne handicapée, donc je dirais que la fierté du handicap concerne l’amour de soi radical et la lutte pour nos vies », a déclaré Elofer.

La marche de la fierté des personnes handicapées de Toronto est prévue pour le vendredi 14 juillet, à partir de Queen’s Park à 13 h HE et en direction du 50, rue Gould à 16 h. Il y aura également une diffusion en direct de l’événement.