Les organisateurs du Freedom Convoy veulent que les dons soient dégelés pour financer la comparution à l’enquête sur la loi sur les mesures d’urgence

Les organisateurs des manifestations du Freedom Convoy à Ottawa ont demandé à un tribunal de débloquer 450 000 $ en dons qu’ils ont reçus afin qu’ils puissent payer des avocats pour les représenter lors d’une prochaine enquête publique sur la Loi sur les mesures d’urgence.

L’argent donné au convoi par le biais des plateformes de financement participatif GoFundMe et GiveSendGo a été mis sous séquestre en vertu d’une ordonnance du tribunal, en attendant un projet de recours collectif déposé au nom des résidents et des entreprises d’Ottawa.

L’organisatrice de la manifestation Tamara Lich fait partie d’un groupe de 10 accusés nommés dans le procès qui veulent qu’une partie des fonds bloqués soient libérés pour payer leur participation à la Commission d’urgence de l’ordre public, qui tiendra des audiences sur l’invocation par le gouvernement libéral de la Loi sur les mesures d’urgence à partir de ce tomber.

Leur demande de requête, déposée vendredi devant la Cour supérieure de l’Ontario, montre également que plus de 1,3 million de dollars de dons se sont retrouvés dans deux comptes bancaires au nom de Lich, de l’argent qui a également été gelé. Elle attend actuellement son procès pour des accusations criminelles liées au convoi.

Dans leur demande de requête, les défendeurs disent avoir besoin de 450 400 $ pour une représentation juridique à l’enquête, y compris un avocat principal anonyme à un taux de 350 $ de l’heure.

Leur budget proposé comprend 83 000 $ en frais de déplacement et d’hébergement pour les envoyer, ainsi que d’autres témoins, à Ottawa pour 39 jours d’audiences.

Les défendeurs sont représentés dans l’action civile par Keith Wilson de l’association caritative juridique albertaine Justice Centre for Constitutional Freedoms (JCCF). Les accusés ont qualité pour comparaître devant l’enquête mais n’ont pas reçu de financement.

Les défendeurs ont “des inquiétudes importantes quant à leur capacité à être représentés de manière adéquate et à participer pleinement à la Commission sans accès à un financement”, font-ils valoir dans la demande de requête.

Ils disent que la JCCF ne peut plus financer leur représentation.

“Les demandes de la Commission sont bien plus importantes que prévu”, affirment-ils, affirmant qu’ils “seront considérablement lésés sans accès aux fonds de représentation légale”.

Les défendeurs soutiennent qu’ils sont désavantagés parce que l’avocat Paul Champ, qui représente les plaignants dans la poursuite civile, a reçu des fonds pour comparaître devant la commission au nom d’un groupe appelé la Coalition des résidents et des entreprises d’Ottawa, qui comprend des associations communautaires et des entreprises d’amélioration les associations.

Le procès a été lancé pour la première fois en février au nom du résident du centre-ville Zexi Li et s’est ensuite élargi pour inclure d’autres plaignants. Il demande plus de 300 millions de dollars de dommages et intérêts au nom de ceux qui vivent et travaillent dans la ville pendant les trois semaines d’occupation par des manifestants anti-mandat en janvier et février.

Plus tôt cette année, Champ a obtenu avec succès des ordonnances judiciaires pour mettre sous séquestre plus de 5 millions de dollars en espèces et en crypto donnés au convoi, en attendant la résolution de l’affaire.

Les documents déposés au tribunal par le groupe montrent que le séquestre comprend :

1 393 399 $ reçus via GoFundMe et des transferts directs par e-mail, détenus sur deux comptes au nom de Lich ;

3 777 843 $ donnés via le processeur de paiement Stripe à Freedom 2022 Human Rights and Freedoms, une société fédérale créée par les organisateurs de la manifestation ;

141 482 $ dans un compte RBC lié à Chris Garrah ;

10 000 $ détenus par la société Freedom 2022 dans la Steinbach Credit Union; et

diverses formes de crypto-monnaie, y compris Bitcoin et Ethereum.

Le tribunal avait précédemment accepté de libérer 100 000 $ des fonds du séquestre afin que les défendeurs puissent payer leur défense légale dans l’action civile.

Avec Lich, le groupe représenté par Wilson comprend : Daniel Bulford, Dale Enns, Chris Garrah, Miranda Gasior, Joe Jansen, Tom Marazzo, Ryan Mihilewicz, Sean Tiessen et la société Freedom 2022.

Une date d’audience sur la requête pour débloquer l’argent n’a pas encore été fixée.



Avec des fichiers du producteur de CTV News, Mackenzie Gray