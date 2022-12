Les organisateurs du “Freedom Convoy” ont refusé une demande de financement

Un tribunal ontarien a rejeté une demande de deux organisateurs du « Freedom Convoy » de débloquer 200 000 $ de fonds gelés pour payer des avocats pour défendre une poursuite intentée au nom de résidents et d’entreprises d’Ottawa.

BJ Dichter et Chris Garrah font partie d’une longue liste d’accusés nommés dans le recours collectif potentiel déposé en février, demandant des dommages-intérêts pour «nuisance civile» causée par des klaxons de camion, des émanations de diesel et d’autres perturbations pour les résidents et les entreprises locales lors de la manifestation en janvier et février.

Dans une requête, Dichter et Garrah ont demandé l’accès à une partie de l’argent donné au convoi via la plateforme de financement participatif GiveSendGo, les transferts de crypto-monnaie et d’autres sources, afin qu’ils puissent monter une défense.

Mais le juge Calum MacLeod a rejeté mardi cette demande, affirmant que cela violerait l’accord entre les plaignants et les autres accusés de transférer environ 5 millions de dollars de fonds donnés sous séquestre, en attendant la résolution du procès.

“L’accès aux fonds gelés ne devrait pas être accordé à la légère, car cela soumettrait effectivement les fonds gelés à la” mort de mille coupes “et risquerait d’annuler l’effet de l’accord conclu entre les parties”, a écrit MacLeod dans sa décision.

Le gouvernement de l’Ontario a également déposé une réclamation sur les fonds donnés, car une compensation potentielle si les poursuites pénales en cours contre plusieurs des accusés aboutissent à des condamnations.

Dichter et Garrah ont affirmé devant le tribunal qu’ils avaient des revenus limités et des actifs minimes et qu’ils n’étaient pas en mesure de payer une provision de 200 000 $ à l’avocat Jim Karahalios pour les défendre.

Dichter, chauffeur de camion et podcasteur, a déclaré qu’il avait un revenu d’environ 10 000 $ en 2021, avec 7 000 $ supplémentaires de revenu net d’entreprise. Il a dit qu’il ne pouvait pas gagner de revenu matériel pendant six mois cette année à cause d’un pied cassé.

Garrah n’a également réclamé qu’un revenu limité de 15 000 $ en 2021 de son travail d’entrepreneur général, vendant des fenêtres et des portes, selon le dossier du tribunal.

Mais le juge MacLeod a déclaré qu’ils n’avaient pas fourni de preuves suffisantes pour montrer qu’ils étaient si pauvres qu’ils étaient incapables de payer leurs avocats.

“Aucune des parties en mouvement n’a fait le genre de divulgation financière franche qui pourrait être nécessaire pour conclure à l’impécuniosité”, a-t-il écrit dans la décision.

MacLeod a ajouté que, malgré les affirmations des défendeurs selon lesquelles la manifestation était légale, ils ne sont pas à l’abri de poursuites civiles à ce sujet.

“Dans leurs affidavits, les accusés semblent confondre ces idées tout comme ils affirment que s’ils n’ont pas eux-mêmes klaxonné ou bloqué des rues, ils ne peuvent être tenus responsables des actes d’autrui”, a-t-il écrit.

« En fait, cependant, les plaignants soutiennent que ‘l’occupation’ était à la fois illégale et délictuelle. Ils ne sont pas seuls de ce point de vue.

Aucune des allégations de la poursuite civile n’a été prouvée devant les tribunaux et MacLeod ne s’est pas prononcé sur le fond de la poursuite.

Les organisateurs du convoi Tamara Lich, Chris Barber, Pat King et Tom Marazzo font également partie des accusés. Freedom Corporation, l’organisation à but non lucratif créée par les organisateurs de la manifestation, est défendue par l’avocat Keith Wilson du Justice Center for Constitutional Freedom, un organisme de bienfaisance basé à Edmonton qui a pris en charge plusieurs affaires contre les mandats de vaccination.

La poursuite a été intentée par le fonctionnaire d’Ottawa Zexi Li et a ensuite été rejoint par Happy Goat Coffee Company, le restaurant Union 613 et le travailleur du restaurant Geoffrey Devaney.

L’avocat Paul Champ a l’intention de demander une accréditation collective pour poursuivre au nom de tous les résidents, entreprises et employés du centre-ville.

Champ a également l’intention de demander la certification d’un groupe de défendeurs qui, s’il était approuvé par le tribunal, rendrait potentiellement responsables tous les donateurs du convoi, ainsi que les camionneurs et autres personnes qui ont participé à la manifestation de trois semaines contre les mandats COVID-19 et le gouvernement fédéral.

Une audience sur la certification n’est pas prévue avant l’automne 2023.