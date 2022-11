Les organisateurs du “Freedom Convoy” disent qu’ils ne peuvent pas se permettre une défense en justice

Deux organisateurs du “Freedom Convoy” disent qu’ils n’ont pas assez d’argent pour se défendre d’un éventuel recours collectif contre eux et veulent qu’un tribunal débloque les dons faits au convoi afin qu’ils puissent payer des avocats.

Benjamin Dichter et Chris Garrah veulent que la Cour supérieure de justice de l’Ontario débloque 200 000 $ sur les plus de 5 millions de dollars de fonds donnés par les partisans du convoi qui sont actuellement détenus en mains tierces, en attendant la résolution du litige lancé au nom des résidents et des entreprises d’Ottawa.

“Le montant de 200 000 $ demandé à titre d’acompte initial est raisonnable dans le contexte d’un recours collectif de 300 millions de dollars”, affirment Dichter et Garrah dans un dossier de requête devant le tribunal.

Les documents indiquent que 200 000 $ est le montant requis à titre de provision pour leur nouveau cabinet d’avocats, Jim Karahalios Professional Corporation, mais il note que plus d’argent pourrait être nécessaire à l’avenir pour défendre l’affaire potentiellement compliquée et longue.

La poursuite a été intentée en février par le fonctionnaire d’Ottawa Zexi Li au nom des résidents du centre-ville d’Ottawa, alléguant des dommages causés par le bruit soutenu des klaxons des camions et des émanations de diesel.

L’avocat Paul Champ a ensuite élargi la catégorie potentielle de plaignants pour inclure les entreprises d’Ottawa touchées par l’occupation de la ville pendant trois semaines et les employés qui ont perdu leur salaire.

Le procès nomme une liste d’organisateurs de convois comme accusés, mais Champ veut ajouter deux “classes de défendeurs”, rendant tout camionneur qui a participé à la manifestation ou toute personne qui a fait des dons potentiellement responsable des dommages.

Au cours du procès, Champ a obtenu avec succès des ordonnances judiciaires pour geler l’argent donné au convoi via des sites tels que GoFundMe et GiveSendGo, ainsi que des transferts par e-mail et des paiements en crypto-monnaie.

Ni Dichter ni Garrah ne peuvent personnellement se permettre leur représentation légale dans l’affaire, selon leur dossier de requête, car les deux ont des revenus limités et des actifs minimes.

Dichter, selon le dossier, est un chauffeur de camion et un producteur de podcast qui vit dans un appartement en location, ne possède aucun bien immobilier et n’a aucune économie matérielle.

“Outre le camion qu’il utilise pour générer des revenus, qui vaut environ 40 000 $ à 50 000 $ avec 15 000 $ de frais de financement correspondants, il conduit un véhicule personnel modeste”, indique le dossier de requête.

«Son revenu de 2021 était d’environ 10 000 $ avec 7 000 $ supplémentaires de revenu net d’entreprise. Il n’a pas été en mesure de gagner un revenu matériel pendant six mois en 2022 en raison d’une fracture du pied.

Garrah a également un revenu limité de son travail en tant qu’entrepreneur général, vendant des fenêtres et des portes, selon le dossier du tribunal. Il avait un revenu net d’environ 15 000 $ en 2021 et sa femme est propriétaire de leur maison familiale, évaluée à environ 400 000 $. Ses seuls autres atouts sont des outils de travail et deux camions, dont l’un ne fonctionne pas, indique le dossier de requête.

Les plaignants dans l’affaire Li résistent à la requête en libération des fonds, arguant que Dichter et Garrah doivent prouver qu’ils n’ont pas d’autres actifs disponibles avant de demander la libération des fonds du séquestre.

“En l’espèce, les Déménageurs ne sont pas riches mais ils ne sont pas démunis”, ont répondu les plaignants. “Les deux ont un emploi rémunéré et ont des actifs.”

La réponse des plaignants note que Dichter et Garrah possèdent des véhicules et ont des revenus. Dichter, dit-il, reçoit des revenus de son podcast et vient de publier un livre sur le convoi, qui pourrait générer plus de revenus.

Le tribunal avait précédemment accepté de débloquer 100 000 $ des dons pour payer les frais juridiques d’un autre groupe d’accusés dans le procès impliquant Freedom Corp. 2022, l’organisation à but non lucratif créée pour recevoir les dons.

Freedom Corp. s’oppose également à la motion, affirmant qu’elle n’a reçu l’argent du séquestre qu’après avoir accepté de ne pas contester les ordonnances du tribunal gelant les dons, appelées ordonnances Mareva.

“Les fonds auxquels Garrah et Dichter cherchent à accéder sont des dons destinés à être dévolus à Freedom Corp.”, indique la réponse de la société.

“Freedom Corp. a une obligation fiduciaire en tant que fiduciaire prévu des fonds donnés pour s’assurer qu’ils sont utilisés de manière efficace et efficiente.”

Le ministère du Procureur général de l’Ontario a également déposé un mémoire dans l’affaire, indiquant qu’il avait l’intention de saisir 3,4 millions de dollars des fonds donnés via GiveSendGo en tant que «biens liés à l’infraction», si les organisateurs du convoi Tamara Lich ou Christopher Barber étaient reconnus coupables du crime. accusations auxquelles ils font face.

Une audience sur la requête Dichter et Garrah est prévue mardi matin.