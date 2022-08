Les organisateurs du défilé de la fierté de Montréal annulent l’événement, invoquant le manque de sécurité

Fierté Montréal a brusquement annulé son défilé annuel emblématique quelques heures avant qu’il ne commence dimanche, invoquant des problèmes de sécurité découlant d’un manque de bénévoles pour l’événement.

Le directeur exécutif du Festival, Simon Gamache, a déclaré que la marche, qui devait couronner les jours de célébration des communautés LGBTQ+ et qui était prévue dimanche après-midi, n’aurait pas pu se dérouler en toute sécurité.

“Il nous manquait plus de 80 personnes ce matin, c’est beaucoup”, a déclaré Gamache dans une interview, ajoutant que les absents représentaient plus du tiers du nombre nécessaire pour que le défilé se déroule.

Le défilé de la fierté de Montréal célèbre les progrès des droits, de la diversité et de l’inclusion LGBTQ+ depuis 40 ans, et des milliers de personnes étaient attendues pour défiler dans le centre-ville dimanche.

Fierté Montréal a publié une déclaration sur Twitter, affirmant qu’elle avait pris la décision avec le soutien de la police de la ville parce qu’il n’y avait pas assez de bénévoles pour assurer la sécurité le long du parcours du défilé.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a déclaré dimanche qu’elle était choquée d’apprendre l’annulation, qualifiant l’événement de « plus important événement LGBTQ2IA+ en Amérique du Nord ».

“Je ne cacherai pas ma surprise et mon mécontentement d’apprendre ce matin dans le journal que cela n’aurait pas lieu, à quelques heures du début”, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse. “Si nous avions été conscients d’un manque de main-d’oeuvre, voire quoi que ce soit, nous aurions mis l’énergie nécessaire.”

Gamache a déclaré que le festival Pride de cette année était la proie du genre de pénurie de main-d’œuvre qui sévit actuellement dans de nombreux secteurs au Québec et au-delà. Il a également déclaré que des cas de COVID-19 avaient été signalés parmi les volontaires au cours des derniers jours, en plus de coups de chaleur et de fatigue intense.

“Hier … nous avons les ressources nécessaires, mais c’était très limité”, a-t-il déclaré.

Même si l’événement a été annulé, quelques centaines de personnes se sont présentées au premier point de rassemblement pour célébrer la diversité.

La police de Montréal a escorté les participants portant le drapeau arc-en-ciel traditionnel et a joué de la musique alors qu’ils défilaient dans les rues lors d’un défilé improvisé.

Plusieurs marcheurs ont exprimé leur déception face à l’annulation officielle, mais ont déclaré qu’ils étaient toujours heureux de voir l’événement de dimanche prendre une autre forme.

« Bien sûr, c’est décevant », a déclaré Suzie Guinard, porte-parole du groupe de défense LGBTQ+ GRIS-Estrie, en entrevue.

Guinard, cependant, a déclaré qu’elle comprenait à quel point il peut être difficile d’embaucher du personnel compte tenu de la pénurie de main-d’œuvre actuelle.

Christian Tanguay, directeur général de l’organisme à but non lucratif Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal, est d’accord.

« Tout le monde est dans le même bateau, ça a été très difficile pour tout le monde, a dit Tanguay. “Mais il faut vraiment des bénévoles pour pouvoir organiser tous ces événements.”

D’autres activités prévues du festival se sont déroulées comme prévu au Parc olympique dimanche après-midi. Gamache a déclaré qu’un autre événement pourrait être organisé pour remplacer le défilé.

—-

Cette histoire a été produite avec l’aide financière du Meta et de la Canadian Press News Fellowship.

La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

MontréalFierté