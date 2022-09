Les organisateurs du convoi veulent que les fonds soient débloqués pour payer leur rôle dans l’enquête à venir

Les organisateurs des manifestations du Freedom Convoy de l’hiver dernier à Ottawa veulent qu’un tribunal débloque un peu plus de 450 000 $ en fonds gelés pour aider à payer leur participation à une prochaine enquête publique – après avoir initialement omis de demander les fonds auxquels le groupe avait droit de l’enquête elle-même.

L’enquête, officiellement connue sous le nom de Commission d’urgence sur l’ordre public, commencera le 13 octobre pour sonder le raisonnement du gouvernement fédéral pour prendre des mesures d’urgence pour mettre fin à l’occupation prolongée de certaines parties du centre-ville d’Ottawa. Les manifestants se sont rassemblés contre les restrictions pandémiques et ont obstrué les rues de la ville avec des camions et d’autres véhicules, bloquant l’accès aux quartiers et aux principales artères autour de la Colline du Parlement.

Dans une requête déposée cette semaine devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario – qui a été rapportée pour la première fois par CTV News – Tamara Lich, Pat King, Chris Barber et d’autres organisateurs de manifestations ont déclaré qu’ils faisaient face à « d’importantes demandes de représentation légale » de la part de la commission. Ils ont également indiqué que leur groupe de bannières, Freedom 2022 Human Rights and Freedoms, n’a aucun actif autre que l’argent bloqué.

Ces fonds font partie des plus de 20 millions de dollars en dons recueillis par le Freedom Convoy au cours de son séjour de près de trois semaines à Ottawa. Plus de 5 millions de dollars de cet argent ont été mis sous séquestre en attendant le résultat d’un projet de poursuite. Les résidents et les entreprises d’Ottawa espèrent poursuivre avec succès les organisateurs de la manifestation pour plus de 300 millions de dollars en dommages-intérêts.

Regarder | Le ministre donne les raisons de la Loi sur les mesures d’urgence :

La Loi sur les mesures d’urgence a permis à la police de mettre fin au convoi de protestation d’Ottawa: ministre Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré que l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence donnait aux forces de l’ordre le pouvoir nécessaire pour mettre fin au convoi de protestation d’Ottawa, lors d’une audience spéciale d’un comité mixte examinant l’utilisation de la loi par le gouvernement fédéral.

Le groupe n’a pas demandé le financement disponible

Le groupe avait obtenu la « qualité pour agir » dans l’enquête – ce qui signifie, en partie, qu’il peut contre-interroger les témoins – en juin. À l’époque, il aurait pu demander un financement pour le soutien mais ne l’a pas fait, selon la commission.

Dans sa motion, le groupe a déclaré qu’il prévoyait que le financement proviendrait du Centre de justice pour les libertés constitutionnelles (JCCF), qui a été associé à des personnalités du Freedom Convoy telles que Lich.

“Le financement de la JCCF a diminué en raison de la fin des mesures publiques résultant de la pandémie”, indique la motion, ajoutant que le groupe serait “importantement lésé”. [during the inquiry] sans accès aux fonds de représentation légale.”

Maintenant, le groupe demande plutôt une audience pour exposer ses arguments pour avoir reçu 450 400 $ des fonds en séquestre pour couvrir deux avocats pour l’enquête et deux avocats pour plaider en faveur du déblocage des fonds. Un peu plus de 83 000 $ de cette somme sont destinés aux huit témoins et aux frais de voyage et d’hôtel des clients pendant l’enquête.

On ne sait pas lequel des organisateurs du convoi peut témoigner lors de l’enquête. Lich, Barber et King font tous face à des accusations criminelles liées à la manifestation et ont été libérés sous caution.

Un aperçu de ce qui pourrait arriver

La motion du groupe offre également un avant-goût de ce qui pourrait découler de l’enquête.

“Les défendeurs de la partie requérante ont identifié des milliers de documents, vidéos et photos auxquels s’appliquent les demandes de production de documents de l’avocat de la commission”, indique la requête.

Cela inclut 26 heures de vidéos.

Le groupe s’oppose également à la participation de Paul Champ à l’enquête. Champ est l’avocat représentant les résidents dans le procès proposé. Il représente également une coalition de résidents et d’entreprises d’Ottawa lors de l’enquête.

Le groupe a déclaré que Champ avait fait des commentaires diffamatoires à leur sujet, notamment dans un tweet du 24 mars faisant référence à un homme qui avait déclaré regretter l’argent qu’il avait dépensé pour soutenir le convoi.

“Les défendeurs craignent également que M. Champ, qui a des intérêts opposés dans cette affaire, participe aux procédures de la Commission d’urgence de l’ordre public et ait une opportunité préventive de contre-interroger les participants de Freedom Corp. avant tout procès », indique la motion.

Champ a déclaré dans un e-mail vendredi que les parties se réunissaient le 8 septembre pour discuter du procès proposé, “où les accusés devront essayer de convaincre le tribunal de leur donner une date de requête de toute urgence” pour le déblocage des fonds .

Il a dit que le groupe devrait plutôt s’adresser à la commission pour obtenir un financement.

Le financement des enquêtes provient du Bureau du Conseil privé, selon la commission.