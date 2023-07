Les organisateurs du convoi tentent d’annuler une poursuite de 300 millions de dollars

Les personnes faisant face à un recours collectif de 300 millions de dollars pour avoir organisé les manifestations du convoi de 2022 à Ottawa tentent de faire annuler complètement l’affaire ou de quitter la capitale du Canada.

Les avocats représentant les organisateurs du convoi Tamara Lich, Chris Barber et 10 autres parties se préparent à faire valoir que le procès devrait être rejeté car l’action en justice contre eux limite indûment leur liberté d’expression dans une affaire d’intérêt public.

L’avocat représentant Pat King, un autre organisateur du convoi, dans la procédure a l’intention de soutenir la requête en rejet de l’affaire.

Connue sous le nom de motion anti-Slapp, la question devrait être débattue lors d’une audience au tribunal en octobre.

« Ce qui s’est passé à Ottawa était une question d’expression, nous avions beaucoup de gens qui étaient évidemment très contrariés par ce qui se passait en 2022 et ils descendaient dans la rue pour s’exprimer », a déclaré James Manson, l’avocat représentant Lich, Barber. et les autres.

« Le procès qui a été intenté contre mes clients et tous les autres concerne l’expression, et il concerne bien sûr une question d’intérêt public, c’était les mandats du vaccin COVID et toute la réponse du gouvernement au COVID », a-t-il déclaré.

Une autre requête sera débattue par la suite : les avocats représentant d’autres accusés, dont la plupart ont été fortement impliqués dans la gestion et la collecte de dons pendant le convoi, disent que l’affaire judiciaire devrait être déplacée hors d’Ottawa.

Il n’est pas encore clair s’ils soutiendront les efforts des autres accusés pour que l’affaire soit complètement rejetée.

La plateforme américaine GiveSendGo, une plateforme en ligne utilisée pour collecter plus de 12 millions de dollars lors des manifestations, son fondateur Jacob Wells et d’autres qui ont géré les dons soutiennent qu’un procès équitable ne peut avoir lieu à Ottawa.

Leur argument se concentre sur la question de savoir si le nombre de résidents d’Ottawa qui pourraient être inclus dans la poursuite ou en être des témoins potentiels est trop élevé pour tenir un procès équitable dans la capitale.

Ils ont l’intention de proposer que l’affaire soit déplacée à Toronto et entendue par une Cour supérieure de justice là-bas.

Paul Champ, l’avocat à l’origine du recours collectif proposé, a déclaré qu’il doutait que l’une ou l’autre des requêtes aboutisse.

« Les accusés, pour quelque raison que ce soit, ne semblent toujours pas prendre cela au sérieux », a-t-il déclaré. « Ils essaient de faire tout ce qu’ils peuvent pour le ralentir. »

Paul Champ dit qu’il demeure déterminé à obtenir « une indemnisation pour la population d’Ottawa pour tout ce qu’elle a subi ». (Jacques Poitras/CBC)

« Pas intéressé à créer du retard »

Manson nie que ce soit le cas.

« Il y a un énorme arriéré dans notre système judiciaire et je ne ferais jamais rien pour augmenter cet arriéré – je ne suis pas intéressé à créer des retards pour créer des retards », a-t-il déclaré, ajoutant que son devoir envers ses clients est de veiller à ce que la justice soit rendue. fait et si sa motion est acceptée, l’affaire serait probablement rejetée.

Les manœuvres des accusés ont retardé le processus du tribunal pour décider si le recours collectif sera certifié et ira de l’avant.

Champ a vaincu avec succès une motion proposée par les défendeurs plus tôt cette année pour que l’affaire soit complètement rejetée.

Il a déclaré que les plaignants nommés dans la poursuite, y compris le résident du centre-ville d’Ottawa Zexi Li et Happy Goat Coffee Co., continuent de faire avancer l’affaire.

En mars, Champ a ajouté de nouveaux accusés et élargi la frontière géographique pour inclure davantage de plaignants.

On estime qu’environ 15 000 personnes sont désormais incluses dans l’action contre le groupe faisant face au procès.

« Nous continuons d’être très déterminés à obtenir des comptes pour ce qui s’est passé ici à Ottawa et, dans la mesure du possible, à obtenir une indemnisation pour les habitants d’Ottawa pour tout ce qu’ils ont subi au cours des trois semaines », a-t-il déclaré.

La plupart des 25 millions de dollars collectés lors des manifestations du convoi ont été soit restitués aux donateurs, soit placés sur un compte séquestre qui est géré jusqu’à ce que la procédure civile détermine où l’argent doit aller.

Environ 18 millions de dollars ont été remboursés aux donateurs. La plupart des 6,3 millions de dollars déposés sous séquestre provenaient de collectes de fonds en ligne menées par des dons de Lich ou de crypto-monnaie.

La Commission d’urgence de l’ordre public, l’enquête publique chargée d’examiner l’utilisation par le gouvernement fédéral de la loi sur les urgences pendant les manifestations, a découvert qu’environ 1 million de dollars seulement avaient été dépensés par les organisateurs de convois.

Procès criminels à venir

Lich et Barber doivent être jugés en septembre pour des accusations criminelles liées aux manifestations qui ont paralysé le centre-ville d’Ottawa pendant plusieurs semaines au cours de l’hiver 2022.

Les deux hommes sont co-accusés de méfait, d’entrave à la police et de conseil aux autres de commettre des méfaits et de l’intimidation.

Le procès de King est prévu pour novembre et il est accusé de méfait, d’avoir conseillé de commettre un méfait, d’avoir conseillé de désobéir à une ordonnance du tribunal et d’avoir conseillé d’entraver la police.

Au cours de son enquête sur le cautionnement, il a été accusé de parjure et d’entrave à la justice et détenu en prison pendant cinq mois avant d’être libéré sous caution. Il demande également que son procès criminel soit déplacé hors d’Ottawa, affirmant qu’il estime qu’un juge et un jury d’Ottawa seraient trop partiaux pour offrir une audience équitable.