Les organisateurs du Convoi de la liberté au Canada sont jugés cette semaine, les procureurs affirment que l’affaire n’est « pas politique »

Le procès des organisateurs du tristement célèbre Convoi de la liberté au Canada a débuté mardi, les procureurs insistant sur le fait que le procès ne porte pas sur les convictions politiques, mais sur la méthode de protestation qui, selon eux, était « tout sauf pacifique ».

« Cette affaire ne concerne pas leurs opinions politiques », a déclaré Tim Radcliffe, l’un des principaux procureurs, au tribunal dans son discours d’ouverture. « Ce qui est en cause… ce sont les moyens qu’ils ont employés, pas les fins. »

La police a arrêté Tamara Lich et Chris Barber ainsi que d’autres organisateurs en février 2022 après près d’un mois de manifestations à Ottawa, la capitale du Canada.

Les manifestants ont exigé la fin des mandats fédéraux en matière de masques et de vaccins pendant la pandémie de COVID-19. Les critiques soutiennent également que les manifestations visaient le gouvernement libéral canadien dans son ensemble.

Les camionneurs sont restés garés devant le Parlement canadien, klaxonnant et faisant tourner leurs moteurs tout au long de la manifestation. La ville a considéré la manifestation comme une « occupation ».

Le procureur de la Couronne va maintenant faire valoir au cours du procès de 13 jours (avec six autres jours en octobre) que les tactiques d’impasse utilisées par les manifestants équivalaient à une action dangereuse. La police a accusé Lich et Barber, ainsi que d’autres organisateurs, de méfait, conseillant à d’autres de commettre des méfaits, d’intimidation et d’entrave à la police.

Radcliffe a accusé les deux hommes non seulement d’avoir exhorté les gens à se rendre à Ottawa, mais aussi d’y rester avec leur « infâme appel de ralliement ‘Tiens la ligne' », a rapporté le National Post du Canada. Il a fait valoir que les actions des deux hommes « ont dépassé les limites et, ce faisant, ils ont commis de multiples crimes ».

L’une des accusations concerne la violation d’une ordonnance relative au bruit dans le centre-ville de la ville en raison du klaxon persistant. Les résidents d’Ottawa se sont également plaints de harcèlement lors des manifestations et des perturbations quotidiennes, a rapporté la BBC.

Les procureurs ont déclaré que les organisateurs pourraient encourir jusqu’à 10 ans de prison s’ils étaient reconnus coupables.

L’avocat de Lich, Lawrence Greenspon, a souligné dans une déclaration à la BBC que « la question centrale sera de savoir si les actions de deux des organisateurs d’une manifestation pacifique devraient justifier des sanctions pénales » et qu’il ne s’attendait pas à un « procès du Convoi de la Liberté ». » dans son ensemble.

Pat King, un autre organisateur de la manifestation, fera face à un procès distinct en novembre, et les organisateurs feront face à une poursuite civile de la part des résidents d’Ottawa.

De nombreux utilisateurs du réseau social X ont appelé à manifester en soutien à Lich et Barber, affirmant qu’un verdict de culpabilité entraînerait des « conséquences substantielles » pour le pays, a rapporté Newsweek. Certains ont même appelé à un « soulèvement » si le procès aboutissait à une condamnation.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a invoqué la loi sur les situations d’urgence quelques jours avant les arrestations afin de permettre au gouvernement de nettoyer les manifestations en remorquant des véhicules et de prendre des mesures directes contre les organisateurs, comme le gel de leurs comptes bancaires personnels.

L’utilisation par Trudeau de la Loi sur les urgences – la première utilisation de la loi – reste controversée, le premier ministre ayant défendu en novembre de l’année dernière son utilisation en raison de la menace de violence et de l’absence d’un plan crédible de la part de la police.

« Ils ne voulaient pas simplement être entendus. Ils voulaient qu’on leur obéisse », a déclaré Trudeau à la commission publique indépendante chargée d’examiner l’utilisation des pouvoirs par le gouvernement. « Je suis absolument, absolument serein et confiant d’avoir fait le bon choix en acceptant l’invocation. »

Reuters a contribué à ce rapport.