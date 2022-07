Les organisateurs du Championnat du monde d’athlétisme se bousculent pour résoudre les problèmes de visa

Les organisateurs des Championnats du monde d’athlétisme tentaient désespérément d’aider à éliminer un blocage de délivrance de visas qui menace d’empêcher une centaine d’athlètes, entraîneurs et officiels d’entrer aux États-Unis pour l’événement qui commence vendredi.

Des dizaines d’athlètes du monde entier ont signalé leurs problèmes, le sprinter kenyan Ferdinand Omanyala étant parmi les plus en vue. Omanyala a finalement obtenu son visa, mais doit maintenant faire face à une course pour arriver à Eugene à temps pour les éliminatoires de 100 mètres de vendredi.

Sa compatriote kenyane Sheila Chepkirui, qui devait courir le 10 000 mètres samedi, a déclaré que son visa américain avait été approuvé en mai mais qu’elle n’avait toujours pas le tampon sur son passeport. « Larmes et douleur. Silence », a-t-elle écrit sur Instagram.

Plusieurs autres ont reçu une approbation tardive mais arriveront désormais le jour de leurs courses – une préparation loin d’être idéale pour le plus grand événement du sport en dehors des Jeux olympiques.

L’ancien champion du monde de sprint américain Michael Johnson a tweeté : “Cela n’arriverait jamais dans un sport vraiment professionnel.”

World Athletics (WA) a déclaré jeudi que 255 des 374 cas de visa en suspens avaient été résolus après avoir été transmis à un groupe conjoint comprenant USOPC, Oregon22 et World Athletics. 20 autres ont été refusées et environ 100 doivent encore être résolues, et beaucoup d’entre elles devraient échouer.

« Nous ne serons pas satisfaits à 100 % si nous n’avons pas 100 % des athlètes ici. Ce n’est pas quelque chose que nous pourrons probablement réaliser, mais c’est ce que nous recherchons », a déclaré Renee Washington, COO de l’USATF, lors d’une conférence de presse à l’issue d’une réunion du Conseil de WA.

“Sur les 5 500 participants qui avaient besoin de visas, moins d’un pour cent n’ont pas encore été résolus.”

L’une des complications de cet événement est que WA a laissé la fenêtre de qualification ouverte jusqu’à très près du début afin de donner aux athlètes plus de chances de trouver des compétitions en raison de l’impact du COVID sur les événements. Cela signifie que beaucoup ont dû commencer le processus de demande de visa relativement tard.

Le président de WA, Seb Coe, a déclaré: «En termes de pourcentage, c’est un petit nombre, mais ce n’est pas réconfortant si vous êtes dans cette catégorie.

“Nous allons travailler jusqu’à la dernière minute, mais c’est un paysage très complexe aux multiples facettes. Il n’y a pas une chose qui est le problème dominant. Parfois, c’est un problème de personnel, certaines personnes ont du mal à obtenir des entretiens en face à face. Il y a aussi des complications politiques concernant la possibilité pour les nations de voyager aux États-Unis. »

Mis à part les problèmes de visa, Coe a décrit les premiers championnats du monde d’athlétisme organisés aux États-Unis comme très excitants.

“Les États-Unis ont toujours été le moteur de l’athlétisme”, a-t-il déclaré. “Nous voulons beaucoup de monde dans le stade, mais c’est le plus grand marché du sport au monde et il y a des atouts vraiment puissants aux États-Unis en termes de promotion du sport.

“Au niveau secondaire, c’est le sport le plus pratiqué et il y a 50 millions de coureurs récréatifs dans ce pays. Le défi consiste à établir ce lien vraiment clair entre ce qu’ils font et la conviction qu’ils font partie du paysage de l’athlétisme.

“Nous avons un processus vraiment collaboratif avec l’USATF et nous avons maintenant un chemin de descente vers les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. C’est donc excitant d’être ici, mais nous sommes aussi ici en mission.

