Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo se penchent pour interdire aux spectateurs les événements nocturnes

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo penchent pour interdire aux spectateurs les événements nocturnes et les sites à grande échelle, a rapporté vendredi le journal japonais Yomiuri, au milieu des inquiétudes persistantes concernant la propagation du COVID-19.

Les sondages montrent qu’une majorité de Japonais continuent de s’opposer à la tenue des Jeux olympiques, étant donné les avertissements d’experts de la santé selon lesquels cela pourrait déclencher une autre vague d’infections alors même que de nouvelles variantes plus puissantes du virus émergent. Les Jeux devraient commencer le 23 juillet, après un an de retard en raison de la pandémie.

Les gouverneurs des préfectures de Chiba et de Saitama, près de Tokyo, ont déjà exhorté les organisateurs à interdire aux spectateurs les événements nocturnes dans leurs localités.

Leur demande est en cours de discussion et une décision finale sera prise lors de pourparlers à cinq qui comprendront le chef du Comité international olympique, le gouverneur de Tokyo et le chef de Tokyo 2020, a déclaré à la presse le ministre des Jeux olympiques Tamayo Marukawa.

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a déclaré jeudi que le gouvernement prendrait une décision la semaine prochaine concernant les spectateurs et s’il fallait lever l’état de « quasi-urgence » à Tokyo et dans d’autres parties du pays.

Les spectateurs étrangers ont déjà été interdits.

Aucun spectateur ne serait l’option « la moins risquée » pour les Jeux, ont déclaré des experts médicaux le mois dernier.

Le gouverneur d’Hokkaido, dans le nord du Japon, a demandé aux organisateurs d’élaborer des protocoles de sécurité basés sur le « principe » selon lequel les gens s’abstiennent de venir assister au marathon des Jeux olympiques le long de ses itinéraires dans la ville de Sapporo.

Le porte-parole du gouvernement, Katsunobu Kato, interrogé sur ces propos, a déclaré qu’il « suivrait les discussions » entre les organisateurs et les autorités locales.

BORDURES DE TOKYO

Le Japon est susceptible de prolonger de deux semaines ou plus ses mesures de confinement du COVID-19 dans la grande région de Tokyo après la date limite actuelle du 11 juillet, ont précédemment déclaré des sources gouvernementales.

Selon l’étendue de la pression exercée sur le système médical, le gouvernement pourrait rétablir un état d’urgence complet plus strict pour Tokyo, ont indiqué les sources.

Le Japon n’hésite pas à prolonger les bordures à Tokyo, mais « cela n’a aucun sens si cela n’a pas d’impact », a déclaré à la presse la ministre de la Santé Norihisa Tamura.

Le Japon n’a pas subi l’épidémie explosive de COVID-19 observée ailleurs, mais la propagation potentielle de variantes plus contagieuses et un déploiement initial lent de vaccins ont alimenté les inquiétudes.

Alors que les vaccinations ont repris depuis, les inquiétudes concernant l’approvisionnement en vaccins ont assombri les perspectives.

Le gouvernement a cessé d’accepter les nouvelles candidatures des entreprises et des universités qui souhaitent mettre en place des sites de vaccination de masse pour les employés et les étudiants, tandis que certaines municipalités ont annulé des rendez-vous en raison de pénuries.

Le pays a enregistré plus de 796 800 cas de COVID-19 et plus de 14 770 décès. Seulement environ 23 % de la population a reçu au moins un vaccin, bien que pour les personnes âgées de 65 ans et plus, le taux dépasse 60 %.

