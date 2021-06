Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo s’apprêtent à décider si les fans seront autorisés dans les stades

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo et les responsables japonais se réunissent lundi pour décider si les fans seront autorisés aux Jeux reportés en cas de pandémie, quelques semaines seulement avant leur ouverture. Avec la cérémonie d’ouverture qui se profile le 23 juillet, les organisateurs se bousculent pour finaliser les préparatifs, mais la décision concernant les spectateurs a été laissée le plus tard possible. Les spectateurs d’outre-mer ont déjà été interdits, dans une première olympique qui reflète les difficultés d’organiser les Jeux pendant la pandémie. L’état d’urgence du coronavirus à Tokyo n’a été levé que dimanche, et les restrictions en place jusqu’au 11 juillet plafonnent la capacité d’accueil à 5 ​​000 personnes ou à 50% de la capacité, selon la plus petite des deux.

Après le 11 juillet, cela passera à 10 000 personnes ou à 50 % de la capacité, selon la plus petite des deux.

Des experts médicaux de haut niveau, y compris les principaux conseillers du gouvernement, ont déclaré que la tenue des Jeux à huis clos serait « idéal » du point de vue de la santé.

Ils craignent que des foules de fans n’alimentent une nouvelle vague d’infections dans un pays toujours en course pour vacciner ses résidents.

Mais les rapports suggèrent que les organisateurs penchent pour autoriser jusqu’à 10 000 fans, un chiffre qui pourrait atteindre 20 000 lors de la cérémonie d’ouverture, avec des dignitaires et sponsors étrangers autorisés à y assister.

La décision est attendue lundi après-midi, après des pourparlers à cinq entre les organisateurs de Tokyo 2020 et des responsables du gouvernement japonais, du gouvernement de Tokyo, du Comité international olympique et du Comité international paralympique.

Tokyo 2020 aurait abandonné son projet de vendre plus de billets et pourrait être confronté à la perspective difficile d’organiser des loteries parmi les détenteurs existants pour le droit d’assister à des événements.

Avant le report des Jeux l’année dernière, les organisateurs avaient vendu environ 4,45 millions de billets olympiques et près d’un million de billets paralympiques au Japon.

En décembre, les organisateurs ont annoncé qu’ils rembourseraient 18 % des billets olympiques achetés dans le pays et 21 % pour les Jeux paralympiques.

ADOUCISSEMENT D’OPPOSITION

Mais cela est encore susceptible de laisser de nombreux événements avec plus de billets vendus que de places disponibles.

Tout plafond fixé par les organisateurs lundi pourrait encore être provisoire, avec des changements possibles si la situation du virus s’aggrave.

Le Japon a connu une épidémie de virus relativement faible, avec près de 14 500 décès, malgré le fait d’avoir évité les sévères fermetures observées ailleurs.

Mais le déploiement du vaccin a été plus lent que dans de nombreux pays développés, ne s’accélérant que ces derniers jours. Environ 6,5% de la population est désormais complètement vaccinée.

Les organisateurs font également face à un public sceptique. Les sondages ont régulièrement montré que la plupart des Japonais préféreraient voir les Jeux retardés davantage ou complètement annulés.

Des sondages récents suggèrent un assouplissement de l’opposition, avec plus en faveur de la tenue des Jeux que de leur annulation – si le report n’est pas proposé en option.

Mais en signe d’inquiétude continue, 86% des personnes interrogées ont déclaré à l’agence de presse Kyodo qu’elles craignaient un rebond des infections virales si les Jeux se déroulaient.

Les organisateurs affirment que des règles strictes assureront la sécurité des athlètes et du public, et que les personnes séjournant dans le village olympique seront vaccinées.

Les athlètes se verront interdire tout contact avec le public et risquent d’être expulsés des Jeux s’ils enfreignent les règles, notamment le port du masque et les tests antivirus quotidiens.

Dans un avant-goût des complexités à venir, un membre de l’équipe olympique ougandaise a été testé positif à son arrivée au Japon samedi.

L’équipe aurait été entièrement vaccinée et aurait dû être testée négative avant de se rendre au Japon.

