Les organisateurs des deux partis se mobilisent pour inciter les Américains au Canada à voter

À moins d’une semaine de l’élection du nouveau président américain, la course s’annonce serrée.

À quelle distance ? Les Américains et les doubles citoyens vivant au Canada ont été sollicités pour s’assurer qu’ils s’inscrivent et votent – ​​les organisateurs des deux partis affirmant que leurs candidats ne peuvent pas laisser un seul bulletin de vote sans être déposé pour l’élection de mardi.

Daniel Ableser a la double nationalité et vit au Canada depuis près de 30 ans. Il est inscrit sur les listes électorales du Michigan, un État clé remporté par Donald Trump des républicains en 2016 et Joe Biden des démocrates en 2020.

« J’ai le privilège et je pense la responsabilité de voter aux élections américaines et canadiennes », a déclaré Ableser. « Lorsque vous vivez dans une démocratie – ce qui n’est pas le cas dans une grande partie du monde – vous avez la responsabilité de vous exprimer et de profiter du privilège de voter. »

Un scrutin Michigan 2024. Les organisateurs du vote des deux partis font un effort supplémentaire pour inciter les gens à voter dans ce qui devrait être une course serrée en 2024.

Ableser a déclaré qu’il penchait généralement pour le centre-droit dans la politique canadienne et qu’il avait voté pour la candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris et son choix de vice-président, Tim Waltz, en tête de liste, décrivant ce qu’il percevait comme « un chaos à la Maison Blanche ». pendant la présidence de Trump. Ableser a également déclaré qu’il avait pris en compte les impacts des deux candidats sur le Canada et sur Windsor, en Ontario, en particulier, lors de son vote.

« Je pense que l’un des jokers de Donald Trump sera le commerce et une sorte de politique commerciale de ‘Forteresse américaine' », a-t-il déclaré. « À Windsor, nous sommes une ville frontalière – nous avons une usine de batteries en construction de 6 milliards de dollars. Ces batteries seront destinées aux voitures américaines.

« Je pense que les Canadiens s’en sortiraient légèrement mieux avec les démocrates. Je pense que nous en savons un peu plus sur ce que nous allons obtenir plutôt que peut-être une approche commerciale dure avec Donald Trump – qui ciblerait peut-être davantage l’étranger. » mais il peut construire les murs de la « Forteresse Amérique » en Amérique plutôt qu’en Amérique du Nord. »

Ableser fait partie des plus de 600 000 Américains vivant au Canada qui ont le droit de voter à cette élection.

Michael Breshgold, un Américain vivant au Canada, est président de Democrats Abroad — Windsor. Comme Ableser, il vote dans le Michigan.

« Dans l’État du Michigan, par exemple, la course sera serrée », a-t-il déclaré. « Nous pensons que chaque vote que nous pourrons voter lors de l’élection sera crucial. »

Faire du porte-à-porte à la recherche des Américains

Dans le but de faire en sorte que tous les Américains puissent voter, Breshgold a déclaré que les Démocrates à l'étranger disposaient d'une branche non partisane, Vote from Abroad, et qu'ils mobilisaient les gens de nouvelles manières au cours de ce cycle électoral, notamment avec des rassemblements en personne, comme soirées de surveillance des débats.

« Nous avons fait du porte-à-porte à la recherche d’Américains à Windsor qui n’ont pas voté ou que nous pouvons amener à s’inscrire sur les listes électorales », a-t-il déclaré.

Breshgold estime qu’environ 10 000 personnes dans le comté de Windsor-Essex pourront voter aux élections américaines.

Daniel Ableser, double citoyen américano-canadien, a déclaré qu'il voterait pour Kamala Harris et Tim Waltz en tête de la liste présidentielle américaine.

Depuis la pandémie de COVID-19, a déclaré Breshgold, la facilité du vote par correspondance signifie qu’ils voient davantage de personnes qui veulent voter, mais qui ne pourront peut-être pas se rendre aux urnes le jour du scrutin et sont plus intéressées par le vote par correspondance.

« C’est très pratique de voter. Il suffit de s’inscrire, de recevoir son bulletin par la poste, de le remplir, de le renvoyer », a-t-il expliqué. « Cela peut sembler un peu intimidant d’aller chercher ce bulletin de vote, mais en réalité, c’est aussi simple que cela. »

Mais les démocrates ne sont pas les seuls à chercher à mobiliser les électeurs au Canada : les républicains d’outre-mer espèrent mobiliser les électeurs conservateurs situés à l’extérieur des États-Unis.

La plupart de l’électorat ne change vraiment pas d’avis… ce qui signifie que ce qui compte vraiment, ce sont les gens qui votent de manière fiable pour les Démocrates et les Républicains de manière fiable, mais qui ne votent pas nécessairement à chaque fois. – Samuel Routley, doctorant en sciences politiques à Western

Georganne Burke est à la tête de la section canadienne de l’organisation, basée à Ottawa.

« Je dois dire que je suis plutôt satisfaite de ce que je vois chez les Républicains », a-t-elle déclaré. « Il y a quelques républicains, c’est un très petit nombre qui n’aiment pas le candidat. Mais le fait est que la grande majorité est très contente de lui et pense que c’est le gars pour qui ils veulent voter. Alors ils font l’effort pour le faire. »

Michael Breshgold, qui dirige les Démocrates à l'étranger à Windsor, affirme qu'ils font des efforts pour amener tous les électeurs aux urnes avant les élections du 5 novembre.

Les républicains d’outre-mer n’ont pas la même présence solide au Canada, a noté Burke, mais ils cherchent maintenant à former des sections dans les grandes villes et ont des yeux tournés vers Windsor en raison du nombre d’Américains dans la ville frontalière.

Elle a déclaré qu’il existe un problème clé pour les Américains vivant à l’étranger sur lequel Trump a fait une annonce politique : la fiscalité et les formalités administratives et les maux de tête qui accompagnent la déclaration des impôts et les formalités fiscales dans les deux pays.

« Cela a suscité une réaction incroyable de la part des expatriés américains. Ils en sont très heureux », a-t-elle déclaré. « Je dirais que, curieusement, pour ceux d’entre nous qui sont concentrés sur toutes sortes d’autres choses qui se passent aux États-Unis, c’est leur plus gros problème. »

Burke a déclaré qu’elle était également impliquée dans un autre groupe, les Conservateurs canadiens à l’étranger, qui encourage les expatriés canadiens à voter.

« Assurez-vous que notre vote soit diffusé »

« Je pense que cette année, plus que jamais, c’est très clair pour les gens à cause de tous les discours sur les États swing… et les dizaines de milliers de votes, et non des millions ou des centaines de milliers de votes qui sont impliqués dans la victoire de cette élection – chaque le vote compte », a-t-elle déclaré.

« Nous savons qu’il y a des électeurs du Michigan qui vivent au Canada, un grand nombre d’entre eux, un groupe d’entre eux vivant à Windsor. Je pense que les républicains en particulier, de mon point de vue, comprennent qu’il s’agit d’un État swing… cela signifie pour nous, nous nous devons vraiment nous assurer que notre vote soit diffusé. »

L’agrégateur de sondages 538, qui utilise l’analyse pour déterminer les résultats globaux des élections, a estimé que Harris devançait Trump de 0,7 pour cent – ​​47,9 contre 47,2 pour Trump – dans le Michigan mardi.

Samuel Routley est candidat au doctorat en sciences politiques à l’Université Western de London, en Ontario.

Il a déclaré que, quel que soit le résultat de l’élection, les deux candidats auront probablement des implications pour le Canada.

« Étant donné que ces deux administrations, qu'il y ait Harris ou Trump ou non, cherchent à promouvoir les intérêts économiques américains de manière plus agressive, cela aura de nombreuses implications sur la façon dont nous interagissons avec les États-Unis sur le plan économique », a-t-il déclaré.

Routley a déclaré qu’il était globalement sceptique quant à la mesure dans laquelle les votes par correspondance modifieraient le résultat et qu’il n’y a pas eu beaucoup de changement dans la participation électorale.

Mais plusieurs facteurs entrent en jeu dans les efforts des deux partis pour attirer les électeurs aux urnes, a-t-il déclaré.

« La plupart des électeurs ne changent pas vraiment d’avis… ce qui signifie que ce qui compte vraiment, ce sont ceux qui votent de manière fiable pour les Démocrates et les Républicains, mais qui ne votent pas nécessairement à chaque fois », a-t-il déclaré. « Il me semble au moins que vous n’allez pas y voir trop de changements.

« Les Américains à l’étranger, en particulier au Canada, parce qu’ils ont tendance à être de tendance démocrate – les démocrates espèrent en quelque sorte que s’ils peuvent augmenter légèrement ces chiffres… et parce que la participation au sein de ces groupes a en quelque sorte été historiquement faible, n’est-ce pas.

« Tant qu’ils peuvent en obtenir peut-être quelques milliers de plus, cela pourrait vraiment faire une différence. »