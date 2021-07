Les organisateurs de Wimbledon souhaitent bonne chance à Emma Raducanu et défendent le calendrier du match de quatrième tour | Actualités Tennis

La course mémorable d’Emma Raducanu à Wimbledon s’est terminée lundi soir après avoir été forcée de se retirer de son match de quatrième tour.

Les organisateurs de Wimbledon ont adressé leurs meilleurs vœux à Emma Raducanu tout en défendant le calendrier du match de quatrième tour du joueur de 18 ans contre Ajla Tomljanovic.

En rupture avec la convention, le concours était le dernier match sur Court One malgré tous les autres matchs féminins ayant été disputés plus tôt dans la journée avant les quarts de finale de mardi.

Raducanu a commencé à montrer des indications qu’elle avait du mal à la fin du premier set et a pris sa retraite après un temps mort médical hors du terrain 6-4 3-0, des difficultés respiratoires étant données comme raison officielle.

Aucune explication n’a encore été fournie sur ce qui a causé les problèmes de Raducanu, mais le All England Club a déclaré dans un communiqué: « Nous étions très tristes de voir Emma forcée de se retirer de son match hier soir et lui souhaitons le meilleur pour son rétablissement.

« Elle doit être félicitée pour l’équilibre et la maturité dont elle a fait preuve tout au long de la quinzaine de Wimbledon et nous sommes impatients de l’accueillir à nouveau à Wimbledon l’année prochaine et dans les années à venir. »

Raducanu s’est retirée du match après avoir eu du mal à respirer pendant le deuxième set

Un match masculin en cinq sets entre Felix Auger-Aliassime et Alexander Zverev signifiait que Raducanu et Tomljanovic ne sont sortis sur le terrain que peu avant 20 heures.

Le communiqué poursuit : « En ce qui concerne la programmation, comme toujours, la programmation de l’ordre de jeu chaque jour aux Championnats est une opération complexe et, bien que nous soyons très prudents lors de la programmation des matchs et de l’attribution des terrains au quotidien, ce n’est pas une science exacte.

« Toutes les décisions sont prises avec équité et dans l’intérêt supérieur du tournoi, des joueurs, des spectateurs et de notre audience mondiale de diffusion, mais la nature imprévisible de la durée des matchs et la météo britannique peuvent et vont perturber n’importe quel calendrier. »

Tracy Austin a fait ses débuts à Wimbledon à l’âge de 14 ans seulement en 1977, et elle a déclaré : « Je pense que le moment est devenu trop important.

« C’était une longue journée. C’est long pour penser au match. C’est très difficile de s’adapter à tant d’attention. Elle n’a vraiment pas joué assez de matchs. C’était juste un peu trop demander. »

0:55 La capitaine de l’équipe GB Billie Jean King Cup, Anne Keothavong, a déclaré que Raducanu aurait beaucoup appris de Wimbledon cette année et reviendrait sans aucun doute plus fort l’année prochaine La capitaine de l’équipe GB Billie Jean King Cup, Anne Keothavong, a déclaré que Raducanu aurait beaucoup appris de Wimbledon cette année et reviendrait sans aucun doute plus fort l’année prochaine

La capitaine britannique de la Billie Jean King Cup, Anne Keothavong, était assise dans les gradins pour le match de quatrième tour de Raducanu, et elle a dit Sky Sports Nouvelles mardi : « Sa vie aura changé du jour au lendemain après son succès de la semaine dernière et les victoires qu’elle a remportées et maintenant tout le monde veut un morceau d’elle, donc ça va être difficile à gérer pour tout le monde.

« La chose la plus importante est qu’elle reste ancrée, qu’elle a de bonnes personnes autour d’elle, et vous savez qu’il lui reste encore beaucoup de travail à faire pour améliorer son jeu et l’année prochaine, elle pourra revenir à Wimbledon et devenir une joueuse plus forte. «

