Les organisateurs de Wimbledon confiants d’accueillir plus de 25% de la capacité

Les organisateurs des championnats de Wimbledon sont convaincus qu’ils pourront accueillir plus de fans que l’allocation actuelle de 25% de capacité au Grand Chelem sur herbe de cette année à la suite du dernier assouplissement des restrictions COVID-19.

La Grande-Bretagne est passée à la troisième étape de sa feuille de route pour lever les restrictions de verrouillage à partir de lundi, le Premier ministre Boris Johnson visant à lever toutes les restrictions et à rouvrir l’économie le 21 juin.

Le Wimbledon débutera une semaine après le 28 juin et les organisateurs du All England Lawn Tennis Club (AELTC) ont déclaré le mois dernier qu’ils prévoyaient une capacité de 25%.

«Suite à l’assouplissement des restrictions de l’étape 3 et aux premières indications positives du programme de recherche sur les événements, nous sommes convaincus que nous serons en mesure d’augmenter nos capacités de billetterie pour les championnats cette année au-delà de la position minimale de 25% que nous avons établie le mois dernier». a déclaré mercredi l’AELTC dans un communiqué.

«Cette confiance repose en particulier sur la réintroduction de la règle du six à l’intérieur dans les restaurants à partir du 17 mai, et les premières indications que le guidage de l’étape 4 pourrait inclure des assouplissements similaires du guidage pour les stades sportifs.

Wimbledon a été le seul Grand Chelem annulé l’année dernière en raison de la pandémie et c’était la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que le tournoi majeur sur herbe n’avait pas lieu.

Les organisateurs ont mis en place un environnement à risques minimisés pour respecter les protocoles de santé, ce qui signifie que les joueurs seront limités à un maximum de trois dans leur entourage et devront rester dans des hôtels désignés, plutôt que dans des hôtels privés luxueux à proximité du site.

L’AELTC a déclaré qu’elle restait flexible et retardait la vente de billets jusqu’au milieu du mois prochain pour avoir plus de clarté sur l’émergence de la variante B.1.617.2 à propagation rapide du virus qui pourrait faire dérailler la levée des restrictions.

«Pour cette raison, nous continuons de partir en confirmant nos capacités de billetterie le plus tard possible, tous les billets devant être mis à disposition via une vente en ligne, que nous prévoyons de commencer à la mi-juin», ont déclaré les organisateurs.

