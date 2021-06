Les organisateurs de Tokyo travaillent sur la sécurité et la formation des athlètes indiens dans le village des jeux : TOCOG

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo travaillent sur la manière d’assurer un séjour en toute sécurité et un entraînement sans faille des athlètes indiens à l’intérieur du village des Jeux, selon une lettre qu’ils ont envoyée à l’Association olympique indienne (IOA). Les athlètes et officiels indiens voyageant pour les Jeux olympiques ont été invités par le gouvernement japonais à subir des tests COVID-19 quotidiens pendant une semaine avant leur départ et à ne pas interagir avec quiconque d’un autre pays pendant trois jours à leur arrivée, des restrictions qui ont quitté le IOA fumant.

Des réglementations plus strictes ont été mises en place pour tous les voyageurs – y compris les athlètes, les entraîneurs et le personnel de soutien – de 11 pays, dont l’Inde, où différentes variantes de COVID-19 ont été identifiées, dans les 14 jours suivant leur arrivée à Tokyo. Qualifiant les règles d' »injustes et discriminatoires », l’AIO avait écrit au comité d’organisation des Jeux Olympiques de Tokyo (TOCOG) pour s’assurer que les mécanismes de prévention du COVID-19 n’aient pas « d’impact négatif et préjudiciable » sur les performances des athlètes.

En réponse à la lettre de l’AIO, le TOCOG a déclaré : « Tokyo 2020 s’efforce de définir comment les athlètes de votre CNO ainsi que ceux des 10 autres pays et des 195 autres CNO peuvent rester en sécurité dans les villages et s’entraîner. « Nous espérons vous fournir ces informations et discuter ensemble dès que possible de notre développement », ont déclaré les organisateurs des Jeux dans une lettre à l’IOA. L’IOA, pour sa part, a déclaré que son président et son secrétaire général étaient en discussion avec TOCOG et demander des éclaircissements sur les conditions imposées au contingent indien pour les Jeux olympiques de Tokyo.

La situation du COVID-19 en Inde s’est considérablement améliorée après une deuxième vague catastrophique avec des cas quotidiens passant de plus de 3 lakh par jour il y a quelques semaines à moins de 60 000 en ce moment. Plus tôt, l’avis des organisateurs des Jeux de Tokyo avait indiqué que les athlètes des pays du groupe 1 devaient être contrôlés tous les jours, pendant sept jours, avant leur départ pour le Japon.

L’Afghanistan, les Maldives, le Népal, le Pakistan et le Sri Lanka ont été matraqués dans le groupe 1. « Distanciation physique : pendant sept jours avant votre départ pour le Japon, vous devez conserver votre interaction physique avec tous les autres, y compris d’une autre équipe, délégation ou pays, pour un minimum absolu », a déclaré l’avis.

À leur arrivée, les athlètes et les officiels ne seront pas non plus autorisés à interagir avec quiconque en dehors de leur propre délégation pendant trois jours. « Aux Jeux. Vous serez testé tous les jours comme c’est le cas pour tous les athlètes et officiels.

« Pendant trois jours après votre arrivée au Japon, vous ne pourrez pas interagir physiquement avec qui que ce soit d’une autre équipe, délégation ou pays. » Les athlètes ont été invités à s’enregistrer au Village des Jeux cinq jours avant le début de leur compétition. Président de l’IOA Narinder Batra et le secrétaire général Rajeev Mehta, dans une déclaration conjointe, avait remis en question les nouvelles réglementations.

« Les athlètes ne sont autorisés à arriver au Village des Jeux que 5 jours avant leur épreuve. Maintenant 3 jours seront perdus, c’est le temps dont les athlètes ont besoin pour se diriger vers leur mode de pointe. Très injuste pour les athlètes indiens », indique la déclaration commune. « Où et quand les athlètes prendront-ils leur petit-déjeuner, déjeuner, dîner, etc. pendant ces 3 jours, car tout le monde a de la nourriture dans la salle de restauration du Village des Jeux où tous les athlètes et officiels des autres CNO sont présents tout le temps.

« Si des paquets de nourriture sont livrés en dehors des chambres des athlètes, qui planifiera leurs besoins corporels comme les protéines, les préférences alimentaires, etc. et cela n’affectera-t-il pas les performances des athlètes, qui n’obtiendront pas leur régime préféré, juste 5 jours avant le Jeux olympiques. » L’IOA avait remis en question la nécessité de la réglementation étant donné que les athlètes indiens seront entièrement vaccinés et subiront des tests quotidiens pendant une semaine avant leur départ.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici