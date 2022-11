Les organisateurs de Paris dévoilent la mascotte des JO et Paralympiques

PARIS (AP) – Les mascottes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont été révélées – un bonnet phrygien.

Le bonnet rouge vif doux, également connu sous le nom de bonnet Liberty, est une version mise à jour d’un chapeau conique porté dans l’Antiquité dans des endroits tels que la Perse, les Balkans, la Thrace, la Dacie et la Phrygie, un endroit de la Turquie moderne d’où le nom est originaire. Il est devenu plus tard un symbole de la poursuite de la liberté dans la Révolution française – et est toujours porté par la figure de Marianne, la personnification nationale de la France depuis cette époque.

La casquette olympique est de forme triangulaire et comprend un sourire amical, des yeux bleus, un ruban tricolore et de grandes baskets colorées. La version paralympique comprend une jambe prothétique qui va jusqu’au genou.

Les organisateurs ont déclaré qu’ils ne voulaient pas choisir un animal ou une autre créature, comme les mascottes des Jeux précédents, mais qu’ils voulaient plutôt quelque chose qui représentait un “idéal”. Ils ont dit avoir choisi la casquette comme une « allégorie de la liberté ».

Le choix de l’utiliser pour les Jeux de Paris semble tisser des liens entre la France moderne et le monde antique.

“Le bonnet phrygien incarne la capacité que nous avons tous ensemble lorsque nous décidons collectivement de nous lever pour aller mieux”, a déclaré Julie Matikhine, directrice de la marque du comité d’organisation de Paris. “C’était le cas pendant la Révolution française et ce sera encore le cas avec les Jeux Olympiques de Paris 2024 car c’est une révolution par le sport.”

