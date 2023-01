Les organisateurs de l’Open d’Australie espèrent que le drame restera sur le terrain

Il y a trois ans, des incendies de forêt ont rempli le ciel de Melbourne d’une fumée si épaisse que le jeu a été entravé et le tournoi presque reporté. Un an plus tard, les restrictions de Covid-19 étaient si strictes que les joueurs ont été contraints de se mettre en quarantaine dans les hôtels, beaucoup ne pouvant s’entraîner que quelques jours avant le début du jeu. Et l’année dernière, un Novak Djokovic non vacciné a été expulsé avant même d’avoir pu frapper une balle.

La chaleur extrême de l’été australien n’est pas nouvelle et a perturbé le jeu dans le passé, comme dans les températures de 110 degrés qui ont flétri les joueurs en 2014. Cette année-là, Jo-Wilfried Tsonga et Caroline Wozniacki se sont plaints que leurs baskets et bouteilles d’eau étaient se fondre dans le court en dur. Un joueur, Peng Shuai, a vomi sur le terrain et un autre, Frank Dancevic, s’est évanoui.

En 2018, Simona Halep a passé quatre heures à recevoir des liquides intraveineux dans un hôpital de Melbourne après avoir perdu une finale de près de trois heures et trois sets contre Wozniacki dans la chaleur étouffante.