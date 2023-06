Les organisateurs de l’Ontario Pride dénoncent la désinformation circulant avant les événements du week-end

Les organisateurs de la fierté dans le sud-ouest de l’Ontario sont en état d’alerte accrue et continuent de travailler avec la police et les entreprises de sécurité privées, alors qu’une image d’un dépliant circule en ligne suggérant que les drag queens donnent des lap dance aux enfants.

« J’ai la confirmation que les gens ont reçu des copies physiques dans leur boîte aux lettres », a déclaré London, Ont., interprète de drag et La fierté de Wortley vice-président Galaxy Rose.

« Il dit que nous proposons des danses pour les enfants et que nous acceptons les pourboires des enfants, ce qui est évidemment faux », a déclaré Rose. « Mon estomac s’est laissé tomber parce que c’est évidemment une tentative de dissuader les gens d’assister à nos événements. »

Samedi, Wortley Pride organise une heure du conte de drag queen en plein air gratuite lors de son événement de fierté.

Beaucoup d’entre nous ont l’impression de remonter dans le temps, à une période de l’histoire à laquelle nous préférerions ne pas revenir. » – Interprète de drag, Galaxy Rose

« Au moins 12 [flyers] ont été [collected] autour du périmètre de South Secondary », a déclaré Rose.

CBC News n’a parlé à personne ayant reçu une copie physique d’un dépliant, mais une image de celui-ci a été largement diffusée en ligne.

Galaxy Rose, 33 ans, est une dragueuse à London, en Ontario. Ils sont également vice-présidents de Wortley Pride. (Envoyé par Galaxy Rose)

La bibliothèque du comté de Middlesex met également en garde les clients contre ce qu’elle appelle des « informations frauduleuses et diffamatoires » circulant à propos d’une heure du conte à venir à la bibliothèque de Strathroy. Il a déclaré que l’événement est familial et souligne qu’il est sans contact et sans frais.

« Beaucoup d’entre nous ont l’impression de remonter dans le temps à une période de l’histoire à laquelle nous préférerions ne pas revenir », a déclaré Rose.

Lors de l’événement Wortley Pride de l’année dernière, la police a inculpé un homme à la suite d’une perturbation lors de l’événement. Les organisateurs disent qu’un homme dans un camion blanc a continuellement klaxonné et, à un moment donné, est sorti de son véhicule et a physiquement confronté des personnes.

Cette année, les organisateurs de la Pride comme Rose se sont dits prêts.

Cette image a été largement diffusée en ligne. Les organisateurs de Wortley Pride disent qu’environ une douzaine de copies papier de ce dépliant ont été distribuées aux personnes qui vivent près du London South Collegiate Institute. (Soumis par AJ Adams)

Les organisateurs en conversation avec la police

« Nous avons définitivement parlé à la police », a déclaré Rose. « Nous avons parlé au chef de la police. Nous avons parlé à notre agent de diversité. Nous avons même une sécurité privée.

Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour que Wortley Pride reste un espace sûr », ont-ils déclaré.

« La police de Londres sera présente pour s’assurer que l’événement est sûr et inclusif », a déclaré le const. Matthew Dawson de la police de Londres.

« Les organisateurs de la fierté à travers le pays ont un niveau supplémentaire de conversation avec leurs forces de police locales, avec la sécurité privée, car il y a cette montée de la haine », a déclaré AJ Adams, président et président du conseil d’administration de Fierté Stratford-Perth.

Galaxy Rose s’entretient avec un participant à l’événement Worltey Pride de l’année dernière. Les organisateurs disent qu’ils ont travaillé avec la police de Londres et la sécurité privée pour s’assurer que l’événement de cette année est sûr. (Envoyé par Galaxy Rose)

« Ces conversations que nous devons malheureusement avoir maintenant – cela enlève un peu de cette joie étrange », a déclaré Adams.

Stratford-Perth Pride organise son deuxième événement annuel de fierté à St. Marys dimanche après-midi et il proposera également une heure du conte. La police de Startford a déclaré qu’elle surveillerait la situation.

« L’heure du conte drag est conviviale pour la famille », a déclaré Adams. « C’est un élément tellement central de la communauté queer. »

Toutes les protestations et la désinformation n’ont pas dissuadé Rose de participer à « d’innombrables » événements drag storytime – dont certains ont fait l’objet de protestations. Rose est également une interprète de drag nocturne.

Ce sont des événements très différents, ont-ils dit.

« Nous adaptons nos performances à notre public », a déclaré Rose. « Donc, évidemment, si vous allez à un drag show de fin de soirée, vous allez voir un contenu un peu plus racé.

« Mais si vous allez à une heure du conte, nous sommes généralement habillés de la tête aux pieds dans des robes très chaudes et nous sommes généralement assis et parlons d’une voix calme, lisant des histoires sur l’inclusivité, la tolérance et la compassion. »