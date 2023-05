Les organisateurs de l’Eurovision rejettent la demande de Zelenskyy de faire une allocution vidéo au concours – National

Le concours Eurovision de la chanson de ce week-end aura des drapeaux ukrainiens, des musiciens ukrainiens et des fans ukrainiens – mais pas le leader du pays en temps de guerre.

Les organisateurs disent avoir rejeté une demande du président Volodymyr Zelenskyy de faire une allocution vidéo à la finale du concours de musique pancontinental samedi. Il devait exhorter le monde à poursuivre son soutien à la lutte de l’Ukraine pour repousser l’invasion russe.

L’Union européenne de radiodiffusion, un groupement de radiodiffuseurs publics nationaux qui gère l’Eurovision, a déclaré que laisser Zelenskyy participer violerait « la nature apolitique de l’événement ».

La demande de Zelenskyy « de s’adresser au public du Concours Eurovision de la chanson, bien qu’elle soit faite avec des intentions louables, ne peut malheureusement pas être accordée par la direction de l’Union européenne de radiodiffusion car cela serait contraire aux règles de l’événement », a déclaré l’organisation.

Le porte-parole de Zelenskyy, Sergii Nykyforov, a nié que le président ait demandé à prendre la parole lors de l’événement, qui sera regardé par environ 160 millions de personnes.

« Le bureau du président de l’Ukraine ne s’est pas adressé aux organisateurs du concours Eurovision de la chanson pour proposer la performance en ligne (de Zelenskyy) pendant la finale ou à toute autre étape du concours », a-t-il déclaré sur Facebook.

Au cours des 15 mois qui ont suivi l’invasion de la Russie, Zelenskyy s’est adressé à des dizaines de rassemblements mondiaux pour promouvoir la cause de son pays. Il a parlé aux législatures du monde entier par vidéo _ et quelques fois en personne _ et a fait appel aux foules au festival de musique de Glastonbury, aux Grammy Awards et au Festival du film de Berlin.

Mais il se serait vu refuser l’autorisation de prendre la parole aux Oscars en mars, et l’Ukraine affirme que la FIFA, l’instance dirigeante du football international, a également refusé la demande de Zelenskyy d’envoyer un message vidéo à la Coupe du monde en novembre 2022.

Fondée en 1956 pour aider à guérir un continent brisé par la guerre, l’Eurovision s’efforce de séparer la pop et la politique. Les paroles, signes et symboles ouvertement politiques sont interdits.

Mais la politique ne peut pas être entièrement exclue. La Russie a été bannie du concours après avoir envahi l’Ukraine en février 2022. La Biélorussie avait été expulsée l’année précédente en raison de la répression de la dissidence par son gouvernement.

Le concours de l’année dernière a été remporté par l’Ukraine, et le Royaume-Uni est intervenu pour l’accueillir en son nom.

Des artistes de 26 pays participeront à la finale en direct de samedi à la Liverpool Arena, qui sera co-animée par la chanteuse ukrainienne Julia Sanina. Il mettra en vedette une performance du vainqueur de l’Eurovision de l’année dernière, Kalush Orchestra, et d’autres artistes ukrainiens, et des images de l’Ukraine seront montrées avant chaque acte.

« Nous pensons que c’est la meilleure façon de refléter et de célébrer la victoire de l’Ukraine au concours Eurovision de la chanson et de montrer que nous sommes unis par la musique en ces temps difficiles », a déclaré le syndicat de radiodiffusion.

Des dizaines de milliers de fans de musique de toute l’Europe ont afflué à Liverpool, qui a remporté un concours parmi les villes britanniques pour accueillir le concours. Le lieu de naissance des Beatles s’est plongé dans l’esprit de la fête, avec des pubs et des lieux à travers la ville organisant des soirées Eurovision et une fan zone multinationale présentant des performances de stars de l’Eurovision d’hier et d’aujourd’hui.

Les organisateurs affirment avoir pris des mesures pour s’assurer que le vote par téléphone et en ligne ne soit pas perturbé par des cyberattaques, en collaboration avec le National Cyber ​​​​Security Center du Royaume-Uni pour renforcer les défenses de l’événement.

Martin Green, directeur général de l’événement à la BBC, a déclaré que les préparatifs étaient « très bons », bien qu’il n’ait pas donné de détails sur les dispositions de sécurité.