Les organisateurs de la Fiba et de Manille reviennent sur les succès de la Coupe du monde

MANILLE, Philippines — Aucune des équipes médaillées lors de la Coupe du Monde FIBA ​​2019 n’a atteint la ronde des médailles lors de la Coupe du Monde de cette année. Et seuls deux quarts de finalistes de 2019 ont atteint les quarts de finale cette année.

Cela représente un chiffre d’affaires presque sans précédent, et la FIBA ​​n’y pense pas.

Le secrétaire général de la FIBA, Andreas Zagklis, lors de sa traditionnelle conférence de presse de fin de match dimanche, a déclaré que l’instance dirigeante du basket-ball voyait l’impact des récentes décisions visant à étendre la taille du terrain à 32 équipes et à faire participer 80 équipes à la qualification. processus pour ces spots.

« La parité, c’est doux », a déclaré Zagklis. « C’est bien parce que cela signifie compétitivité. C’est merveilleux si cela s’accompagne régulièrement d’une meilleure scène de jeu. Ce que nous avons réalisé, c’est que nous avons atteint une plus grande profondeur au sein de la liste des nations. Neuf des 32 participants à cette Coupe du monde n’ont pas joué lors de la Coupe du monde précédente.

Les quarts de finalistes en 2019 : les États-Unis, la Serbie, l’Argentine, la France, l’Espagne, la Pologne, l’Australie et la République tchèque. Parmi eux, seuls les États-Unis et la Serbie ont atteint ce niveau dans le match de cette année. L’Espagne, l’Argentine et la France ont remporté l’or, l’argent et le bronze il y a quatre ans ; L’Espagne a été éliminée au deuxième tour cette année, l’Argentine n’a même pas participé au match et la France a été éliminée au premier tour.

« La décision de confier la qualification à 80 équipes a changé le basket mondial du côté des garçons », a déclaré Zagklis. « Cela ne fait aucun doute. Je considère que nous avons vu du basket de très haut niveau.

Il a également salué le travail accompli par les trois pays hôtes – les Philippines, l’Indonésie et le Japon – pour organiser l’événement. Manille, Jakarta et Okinawa ont accueilli des matchs du premier et du deuxième tour. Les derniers tours se sont déroulés à Manille, et le match pour la médaille d’or de dimanche a couronné 45 ans d’attente pour que la nation folle de basket-ball accueille à nouveau la compétition pour le titre.

« C’est une satisfaction que nous ayons pu accueillir », a déclaré l’homme d’affaires philippin et défenseur du sport Manuel V. Pangilinan, qui a joué un rôle déterminant dans l’organisation de la Coupe du monde à Manille. « Cela faisait pas mal de temps depuis 1978, 45 ans. Je pensais juste que les Philippines le méritaient encore une fois.

Il a trouvé une stratégie inhabituelle : répartir l’événement sur trois pays, car il pensait que la FIBA ​​serait réticente à attribuer une deuxième Coupe du monde consécutive à une nation asiatique après que la Chine ait accueilli l’événement en 2019.

« Nous avons donc dû être assez inventifs », a déclaré Pangilinan. « Nous avons pris l’exemple de la FIFA car il fut un temps où la Corée et le Japon organisaient conjointement la Coupe du Monde. Nous y avons pensé… et nous avons eu l’oreille attentive de Patrick Baumann.»

Baumann était le secrétaire général de la FIBA ​​jusqu’à sa mort soudaine en 2018. Il a demandé à Pangilinan de faire preuve de sa vision, promettant d’écouter avec un esprit ouvert. En décembre 2017, la candidature des trois nations a été officiellement acceptée par la FIBA ​​et la Coupe du monde a été attribuée.

« Et le reste appartient à l’histoire », a déclaré Pangilinan.

La FIBA ​​a vu son rapport de fréquentation d’un seul match brisé lors de la première journée de la Coupe du monde lorsque les Philippines ont officiellement fait match nul 38 115 – les responsables locaux affirment que le nombre de billets distribués était encore plus important – pour un match contre la République dominicaine. La FIBA ​​a souligné d’autres succès de ce tournoi, tels qu’un match dans lequel l’équipe nationale japonaise était l’émission télévisée la plus regardée de ce pays cette année, et une augmentation significative de l’engagement sur les réseaux sociaux et du nombre de followers par rapport à Chine 2019.

« Quel match nous avons eu », a déclaré Zagklis.

