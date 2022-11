Les organisateurs de la Coupe du monde paient les fans pour des publications positives sur les réseaux sociaux

Les organisateurs de la Coupe du monde au Qatar paient certains groupes de fans pour de bonnes relations publiques. Reuters rapporte que les officiels du tournoi compenseront le voyage de certaines personnes vers le pays du Moyen-Orient en échange de publications positives sur les réseaux sociaux concernant le tournoi.

En échange de frais de voyage et d’hôtel gratuits, les influenceurs ont signé un code de conduite pour promouvoir le tournoi. Cela comprend l’intégration de la Coupe du monde dans les publications sur les réseaux sociaux et le partage d’autres commentaires positifs.

Le Comité suprême pour la livraison et l’héritage a confirmé ces informations lundi. Ce comité a essentiellement aidé à organiser la Coupe du monde au Qatar. Cela comprend la construction d’infrastructures, la fourniture de moyens de transport et l’organisation d’événements entourant la compétition.

“À l’approche du tournoi, nous avons invité nos fans leaders les plus actifs à nommer personnellement une petite sélection de fans pour nous rejoindre en tant qu’invités, afin de les remercier pour leur collaboration”, a déclaré à Reuters un porte-parole du Comité suprême.

Les médias sociaux de la Coupe du monde évitent les relations publiques négatives

De plus, les membres du comité ont dit aux leaders des fans de signaler tout commentaire abusif ou offensant. Les leaders des fans capturent le PR négatif pour avoir la preuve de tout incident.

Selon les organisateurs, le programme Fan Leader se compose de plus de 400 personnes de 60 nations à travers le monde. Ces influenceurs ont également participé à des ateliers impliquant le tournoi et sont en place pour aider à promouvoir la Coupe du monde.

“Nos supporters jouent un rôle crucial en s’engageant auprès des supporters qui envisagent de venir au Qatar pour la Coupe du Monde de la FIFA, et en nous fournissant des commentaires inestimables sur une variété de questions et de sujets liés au tournoi et au pays hôte”, a déclaré Haya Al Kuwari, responsable de l’engagement des fans pour le comité.

“Leur passion et leur enthousiasme pour Qatar 2022 ont été une source d’inspiration et une contribution importante pour nous aider à préparer le plus grand spectacle sur Terre en novembre et décembre.”

La Coupe du monde débutera le 20 novembre, alors que les hôtes du Qatar affronteront l’Équateur lors du match d’ouverture.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto