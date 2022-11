Les organisateurs de la Coupe du monde déplacent les ventes de bière vers des zones moins importantes

Les stands de bière Budweiser dans les huit stades de la Coupe du monde sont déplacés vers des endroits moins importants quelques jours avant le début des matchs, ont annoncé lundi les organisateurs qataris.

C’est le dernier changement dans la planification de la Coupe du monde qui a commencé il y a plus de dix ans dans l’émirat majoritairement musulman où les ventes d’alcool sont strictement réglementées.

Lors du lancement de sa candidature historique en 2009, le Qatar a consenti à respecter les partenariats commerciaux de la FIFA, y compris l’accord Budweiser de longue date qui a été renouvelé il y a 11 ans avec le brasseur AB InBev jusqu’au tournoi de 2022.

Les organisateurs de la Coupe du monde ont finalement confirmé une politique de vente de bière en septembre couvrant les stades et les sites officiels de fans autorisés par la FIFA.

Samedi, huit jours seulement avant les premiers matchs, l’accord a été modifié pour donner aux tentes de vente de marque Budweiser moins de visibilité pour servir de la bière avec de l’alcool dans les périmètres du stade.

“AB InBev a été informée le 12 novembre et travaille avec la FIFA pour déplacer les points de vente de la concession vers des emplacements comme indiqué”, a déclaré lundi la société basée en Belgique, qui comprend Anheuser-Busch, dans un communiqué. “Nous travaillons avec la FIFA pour offrir la meilleure expérience possible aux fans.”

Au Qatar, les organisateurs de la Coupe du monde ont déclaré que “les plans opérationnels sont en cours de finalisation”.

“Ces plans incluent des équipes de gestion des sites améliorant les exigences de superposition pour tous les sites de compétition”, a déclaré le Comité suprême du Qatar pour la livraison et l’héritage, faisant référence à la décoration des événements sportifs avec une image de marque temporaire et des installations pour les officiels.

“Cela a un impact direct sur l’emplacement de certaines zones de supporters”, ont déclaré les organisateurs, qui ont refusé de répondre à une question sur qui a pris la décision.

Il y a quatre ans en Russie, un stand de bière Budweiser occupait l’une des positions les plus importantes pour les sponsors en dehors du stade Luzhniki de Moscou, qui a accueilli le match d’ouverture et la finale.

Des tentes rouges pour Budweiser et Coca-Cola – deux des sponsors les plus anciens de la FIFA depuis les années 1980 et 1970, respectivement – ​​ont été placées à côté de la statue de Vladimir Lénine qui surplombait les fans qui s’approchaient de l’entrée principale du stade.

La FIFA ne publie pas la valeur des accords commerciaux individuels de la Coupe du monde, mais un parrainage de deuxième niveau tel que Budweiser vaut des dizaines de millions de dollars.

Le compromis sur les ventes de bière au Qatar n’a été annoncé qu’en septembre et permettait de servir de la bière avec de l’alcool avant et après les matchs dans le périmètre du stade. Seul le Bud Zero sans alcool peut être servi pendant les matchs et dans la cuvette du stade.

Du champagne, des vins et spiritueux ainsi que de la bière seront servis dans les restaurants et les salons du stade pour les clients de l’hôtellerie d’entreprise. Les fans séjournant dans la plupart des hôtels haut de gamme et trois bateaux de croisière loués par les organisateurs comme hôtels flottants pour le tournoi peuvent également acheter une gamme de boissons alcoolisées.