Les organisateurs de CPAC ont supplié les participants de porter des masques – et se sont fait huer

Ted Cruz à CPAC vendredi. | Joe Raedle / Getty Images

CPAC 2021 montre comment les conservateurs n’ont rien appris sur le coronavirus.

L’un des clips les plus durables de la Conférence d’action politique conservatrice 2020 était Mick Mulvaney. rejetant la pandémie de coronavirus comme une «tentative médiatique de faire tomber le président». Plus de 500000 décès et un an plus tard, la première journée complète du CPAC 2021 à Orlando, en Floride, a illustré à quel point les conservateurs ont peu appris.

Tout au long de la journée de vendredi, des orateurs ont caractérisé le coronavirus – qui continue de réclamer plus de 2000 vies chaque jour aux États-Unis – comme quelque chose dont seules les mauviettes libérales s’inquiètent ou, plus infâme, comme un prétexte que les fonctionnaires démocrates ont utilisé pour fermer des entreprises et des écoles.

Ce type de rhétorique peut sembler absurde aux personnes qui prennent la science et la santé publique au sérieux, mais ce n’est pas le cas pour les participants à CPAC.

L’une des scènes les plus mémorables des festivités de vendredi est survenue tôt, lorsque les responsables de l’événement ont dû monter sur scène et implorer les gens de respecter les «droits de propriété privée» et «l’état de droit» en portant des masques tout en se promenant dans l’hôtel où se tenait la conférence. est détenu. Les participants mécontents ont répondu en huant et en criant «liberté!»

Les responsables de CPAC doivent rappeler aux participants de s’il vous plaît, pour l’amour de Dieu, de respecter les règles de l’hôtel et de porter un masque. Des gens malheureux dans le public crient « liberté! » pic.twitter.com/hvoTPLKQ9J – Aaron Rupar (@atrupar) 26 février 2021

Les gens pourraient être excusés d’avoir éprouvé une certaine dissonance cognitive. Les orateurs qui sont venus avant et après cet incident ont démontré que endurer une pandémie d’un an n’a pas motivé les conservateurs à prendre plus au sérieux les pratiques de base en santé publique.

« C’est tout simplement stupide »

Notamment, un trio de sénateurs républicains figurait parmi les pires contrevenants en ce qui concerne la diffusion de la désinformation sur Covid vendredi.

Le sénateur James Lankford (R-OK) a commencé la matinée en se vantant non seulement d’aller à l’église «pendant une période de Covid» mais aussi de chanter pendant le service.

«J’ai même osé chanter à l’église, contrairement à la doctrine californienne», dit-il.

Mais cela n’a rien à voir avec la «doctrine californienne», quoi que ce soit. Le chant à l’église était lié à des événements très répandus dans les premiers jours de la pandémie au printemps dernier, de sorte que les experts de la santé publique ont recommandé de ne pas le faire, et certains États l’ont interdit (jusqu’à ce qu’une décision de la Cour suprême en novembre ait jugé ces interdictions inconstitutionnelles). Ce n’est pas sûr, sauf si vous avez déjà été vacciné – ce que Lankford a été, mais la plupart des Américains ne l’ont toujours pas.

Le commentaire de Lankford a donné le ton. Le sénateur Ted Cruz (R-TX) a commencé son discours par faire une blague à propos de sa décision de se rendre au Mexique pour des vacances en famille la semaine dernière alors que des millions de ses électeurs languissaient sans pouvoir. Il a ensuite fait semblant de ne pas comprendre pourquoi il était important de porter des masques pendant une pandémie, décrivant comme «étrange» que les restaurateurs soient obligés de porter des masques dans de nombreux États, sauf s’ils mangent ou boivent.

«Vous entrez, vous devez mettre votre masque – malheureusement, j’en ai deux – vous entrez, vous devez mettre votre masque. Vous vous asseyez, vous pouvez enlever votre masque. Vous voyez, apparemment, le virus est en fait lié à l’élévation », a plaisanté Cruz, ajoutant plus tard:« C’est juste stupide. »

Ted Cruz possède maintenant les libs en prétendant ne pas comprendre pourquoi il est important de porter des masques pendant une pandémie pic.twitter.com/ieqsZManao – Aaron Rupar (@atrupar) 26 février 2021

Plus tard, le sénateur Tom Cotton s’est moqué des responsables du Maryland pour les directives de santé publique de l’État qui ont fini par interdire à CPAC de tenir la conférence dans son lieu habituel juste à l’extérieur de Washington, DC.

«Même si les cas chutent et que les taux de vaccination augmentent, il nous est toujours interdit de nous approcher du Capitole de notre pays», a déclaré Cotton, comme si le fait que les nouveaux cas et décès quotidiens soient en baisse par rapport à ce qu’ils étaient il y a deux mois était une bonne chose. raison d’abandonner immédiatement toutes les directives de santé publique.

Tom Cotton est ici en prétendant qu’il ne comprend pas le fonctionnement des pandémies pic.twitter.com/YCiUXYpAhT – Aaron Rupar (@atrupar) 26 février 2021

Avec le recul, CPAC 2020 a été l’un des premiers indicateurs selon lesquels les républicains politiseraient les réponses de santé publique à la pandémie de coronavirus en encadrant toute mesure fermant des entreprises ou des écoles comme une atteinte à leurs libertés personnelles. Cette mentalité a continué à insuffler une campagne de réélection dans laquelle Trump a propagé la maladie et la désinformation à travers le pays lors de rassemblements qui ont tourné en dérision les mesures de santé publique de base.

Mais même après la défaite de Trump, l’approche des conservateurs face à la pandémie de coronavirus reste inchangée.

C’est toujours la fête de Trump à plus d’un titre

Au-delà de la moquerie du coronavirus, un autre grand thème de vendredi était celui des orateurs poussant les mêmes mensonges sur les élections de 2020 et l’insurrection du 6 janvier.

Wayne Dupree, un théoricien du complot qui a prétendu que la fusillade de l’école Sandy Hook de 2012 était un faux drapeau, a utilisé une table ronde pour essayez de blâmer antifa et Black Lives Matter pour une insurrection perpétrée par les partisans de Trump. Plus tard, une table ronde entièrement consacrée à «Comment les juges et les médias ont refusé d’examiner les preuves» de fraude électorale a dû être interrompue sur le flux CPAC de Right Side Broadcasting afin que les animateurs puissent se distancier des affirmations des panélistes. (Les entreprises de machines à voter ont intenté et menacé des poursuites d’un milliard de dollars contre des individus et des organisations de médias qui ont faussement prétendu que des machines étaient truquées contre Trump.)

Wow. Right Side Broadcasting a coupé le gros mensonge de la table ronde de CPAC afin que les hôtes puissent lire un avertissement protégeant le réseau de toute responsabilité légale. pic.twitter.com/Gd170VZUHC – Aaron Rupar (@atrupar) 26 février 2021

Et, bien sûr, la journée a été imprégnée de nombreux griefs de guerre culturelle à propos de tout, des entreprises de médias sociaux avoir la témérité de vérifier les faits de Trump aux organes génitaux de M. Potato Head.

Matt Gaetz a évoqué la poubelle de M. Potato Head parce que bien sûr qu’il l’a fait pic.twitter.com/h31ASoc26V – Aaron Rupar (@atrupar) 26 février 2021

La grande chose à retenir de tout cela est que les conservateurs n’ont même pas essayé de tirer des leçons ou de faire des ajustements après un cycle électoral au cours duquel ils ont perdu le contrôle de la Maison Blanche et du Sénat.

Comme l’année dernière, CPAC 2021 est une célébration culte de Donald Trump qui sera mise en vedette avec un discours de l’ancien président – une incarnation d’un mouvement qui ne représente guère plus que la possession des libs.