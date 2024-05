Les organisateurs de Boston Calling répondent aux critiques concernant le festival

Des centaines de participants au festival de musique annuel Boston Calling ont demandé l’aide des services médicaux d’urgence de Boston pendant les trois jours du festival et près d’une vingtaine ont été transportés à l’hôpital. Boston Calling a présenté plus de 50 artistes sur quatre scènes et trois jours. Parmi les têtes d’affiche figuraient le chanteur Ed Sheeran, lauréat d’un Grammy Award vendredi, le célèbre chanteur country Tyler Childers samedi et les icônes du rock The Killers dimanche. Boston EMS a rencontré près de 800 festivaliers sur les trois jours. L’agence a déclaré avoir passé des mois à planifier l’événement et affecté plus de 40 membres à chacun des trois jours du festival, dans quatre postes médicaux différents. Les températures à Boston ont atteint 85 degrés vendredi, 72 degrés samedi et 69 degrés dimanche. La chaleur a joué un rôle majeur dans les rencontres médicales, a déclaré un porte-parole du Boston EMS. Selon un porte-parole du Boston EMS, le personnel a eu 241 consultations médicales vendredi avec six patients emmenés dans les hôpitaux de la région. Le personnel a rencontré 138 autres personnes samedi, dont quatre patients ont été transportés à l’hôpital. Dimanche, EMS a signalé 412 rencontres avec 13 patients hospitalisés. Samantha Baron, qui a assisté à Boston Calling, a déclaré que l’événement était trop fréquenté et qu’elle s’est retrouvée coincée dans la masse de gens avec ses amis. « Personne ne bougeait, personne n’était capable de bouger. Les gens étaient en quelque sorte frappés au corps. Les gens recevaient des coups de coude », a déclaré Baron. En réponse aux inquiétudes concernant l’affluence dimanche, les organisateurs du festival ont publié mardi une déclaration sur les réseaux sociaux. « Nous apprécions profondément le public, le personnel et les artistes qui rendent Boston Calling possible, et souhaitons reconnaître les commentaires de dimanche », indique le communiqué. « Bien que le nombre de participants soit de plusieurs milliers inférieur à la capacité officielle du site, nous ne voulons jamais que quiconque se sente mal à l’aise ou en danger au spectacle. La sécurité et le bien-être de nos fans, artistes, invités et personnel sont primordiaux. Nous continuerons travailler avec les fonctionnaires et notre équipe opérationnelle pour améliorer l’expérience, l’aménagement et, à terme, créer un meilleur environnement pour tout le monde. « Vidéo ci-dessous : Ed Sheeran rend visite aux patients de l’hôpital avant le spectacle Boston Calling

