Les organisateurs contraints de réparer le toit qui fuit aux Championnats du monde de gymnastique

Le problème a été remarqué lors de la finale par équipe féminine à Liverpool

Un toit qui fuit et qui a fait couler de l’eau sur la poutre d’équilibre alors que la finale par équipe féminine des Championnats du monde de gymnastique se déroulait à la Liverpool Arena devait être réparé avant la finale du concours multiple de jeudi, ont déclaré les organisateurs.

Quatre gymnastes américains et un autre représentant le Canada ont remarqué que du liquide coulait déjà sur la poutre d’équilibre de quatre pouces de large et coulait dessus lors de la finale de l’épreuve par équipe, que les États-Unis ont remportée.

Jeudi, un organisateur de l’événement organisé dans la ville britannique a confirmé qu’il y avait “une toute petite fuite dans le toit de l’aréna lors de la compétition mardi soir.”

« Une fois que nous en avons pris connaissance, nous avons agi immédiatement, et des sous-traitants se sont rendus sur place et ont résolu le problème. Nous continuons de surveiller la situation. Ce type d’incident est extrêmement rare et nous nous excusons pour la gêne occasionnée », a déclaré l’organisateur.

Recherche de la fuite de faisceau 💧 #goutte pic.twitter.com/JV0YTg1Kpw – Ellie Black (@EllieBlack_) 2 novembre 2022

Au moins huit gymnastes sont tombées de la poutre au cours des 24 routines de la finale par équipe féminine, selon les journalistes.

Jordan Chiles, qui est tombée de la poutre lors des qualifications samedi, a déclaré avoir remarqué qu’une partie de la poutre était mouillée lors de son échauffement de 30 secondes avant d’effectuer sa routine mardi.

“J’ai essayé de le couvrir avant de pouvoir faire mes 30 secondes, mais je me disais:” Je n’ai pas le temps pour ce’,” dit Chiles.

“J’étais un peu confus quant à la raison pour laquelle il y avait de l’eau, mais à ce moment-là, vous ne pouvez rien y faire, vous devez donc simplement suivre le courant.”

S’adressant à GymCastic, Jade Carey a expliqué comment elle “était sur le point de faire mon antenne latérale, et je me suis dit:” D’où cela vient-il? “”

Il y avait de l’eau 💧 SUR la poutre lors de la finale par équipe de ce soir à #wgc2022. Confirmé par Jordan Chiles, Shilese Jones, Jade Carey, Skye Blakely, Leanne Wong et Emma Spence dans la zone mixte. pic.twitter.com/Zf6wYkn03H – GymCastic (@GymCastic) 1 novembre 2022

Emma Spence du Canada a déclaré qu’elle avait mentionné la fuite à sa coéquipière Ellie Black avant de remporter une médaille de bronze, qui était la première médaille olympique ou mondiale de leur programme dans une épreuve par équipe masculine ou féminine.

Alors que l’équipe américaine remportait l’or, les hôtes de la Grande-Bretagne ont décroché l’argent, le Brésil et l’Italie complétant le top cinq.

Typiquement un concurrent sérieux, l’équipe russe n’a pas pu participer en raison des sanctions découlant de la recommandation du Comité international olympique (CIO) d’interdire les athlètes du pays des compétitions en raison du conflit en Ukraine.

Les Championnats du monde de gymnastique artistique font office d’épreuve de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, les trois meilleures équipes des finales par équipe masculine et féminine prenant cinq places de quota et se qualifiant pour la compétition par équipe.