Les organisateurs cherchent à répondre aux besoins des réfugiés ukrainiens

Près d’un an après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, des organismes communautaires de partout au Canada ont travaillé sans relâche pour créer un foyer accueillant pour les réfugiés qui ont tout perdu pendant la guerre.

Joan Lewandosky fait partie des nombreux Canadiens qui espèrent être l’accueil chaleureux que tant d’Ukrainiens recherchent depuis l’invasion de la Russie en février 2022.

Lewandosky, présidente du Congrès ukrainien canadien (UCC) au Manitoba, affirme que son équipe de bénévoles a travaillé aux côtés du gouvernement provincial pour offrir aux réfugiés de l’aide pour l’achat de nourriture, de vêtements, de demandes d’emploi, de logement et de meubles dans toute la province.

“Le Manitoba a ouvert leurs cœurs, leurs portefeuilles et leurs maisons; c’est une province très généreuse, cependant, cela ne s’est pas arrêté parce que nous recevons encore beaucoup de gens chaque semaine”, a déclaré Lewandosky à CTVNews.ca lors d’une entrevue téléphonique sur 16 janvier.

Au 24 janvier 2023, le Canada avait approuvé 514 020 demandes dans le cadre du programme temporaire d’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine (CUAET). Grâce à ce programme, les Ukrainiens fuyant la guerre peuvent demander une entrée express au Canada avec un visa de visiteur qui leur permet de vivre, de travailler et d’étudier dans le pays jusqu’à trois ans.

Cela inclut des personnes comme Anastasiia Haiduchenko, 23 ans, qui a échappé à la guerre avec son mari en juin 2022 après avoir postulé via le programme et dit au revoir à sa famille restée à Kherson.

Haiduchenko dit qu’elle est restée en Ukraine pendant les deux premiers mois de l’invasion russe, mais une fois que la demande pour elle et son mari de venir au Canada a été approuvée, ils se sont installés à Calgary.

“Nous avons emballé toutes nos affaires en quelques jours. Nous venons de quitter notre maison si vite et c’était vraiment stressant au début quand nous sommes arrivés ici”, a déclaré Haiduchenko lors d’un entretien téléphonique avec CTVNews.ca mercredi.

Haiduchenko dit qu’ils sont restés dans une famille d’accueil pendant les deux premiers mois, mais qu’ils ont pu emménager seuls dans un appartement au sous-sol.

En Ukraine, elle a travaillé comme spécialiste du marketing sur les réseaux sociaux. Maintenant qu’elle a élu domicile au Canada, elle a lancé un blog sur Instagram documentant son processus, dans l’espoir d’aider d’autres Ukrainiens à déménager au Canada.

“Beaucoup de gens sont venus ici sans rien, littéralement rien, et maintenant que nous avons trouvé une maison pour nous, j’essaie de ne pas prendre et j’essaie de donner ça à la communauté”, a-t-elle déclaré.

SOUTIEN À LA SANTÉ MENTALE ET À LA GARDE DES ENFANTS NÉCESSAIRE

Alors que le gouvernement fédéral a offert un soutien aux participants au programme CUAET avec un paiement unique de 3 000 $ par adulte et 1 500 $ par enfant, Lewandosky dit qu’il y a toujours un besoin d’aide, en particulier en matière de conseil en santé mentale et de garde d’enfants.

Les données d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), envoyées à CTVNews.ca par courriel le 19 janvier, indiquent qu’il y a un plus grand groupe de femmes ukrainiennes que d’hommes arrivant au Canada par le biais du programme CUAET. Entre février et décembre 2022, environ 37 785 hommes ont été traités dans le cadre du programme, tandis que les femmes étaient au nombre de 51 095. Cela inclut des personnes de tous âges et environ 10 personnes n’ont pas précisé leur sexe.

Lewandosky dit qu’il doit y avoir plus de soutien aux femmes et aux enfants, étant donné le nombre d’hommes qui sont restés en Ukraine pour soutenir l’armée. Depuis le début de la guerre, la loi martiale a été déclarée pour empêcher les hommes âgés de 18 à 60 ans de quitter l’Ukraine à moins qu’ils ne remplissent certains critères comme avoir plus de trois enfants de moins de 18 ans ou élever seuls des enfants, entre autres.

“Nous avons besoin de plus d’aide et de garderies parce qu’il y a beaucoup de mères célibataires dont les maris ont été laissés pour compte et qu’elles sont venues avec de jeunes enfants et qu’elles ne peuvent pas travailler si elles n’ont pas de garderie”, a-t-elle déclaré.

La barrière de la langue a été exceptionnellement difficile pour de nombreux réfugiés, dit Lewandosky, en particulier en ce qui concerne les conseils en santé mentale sur lesquels, selon elle, il faut se concentrer davantage pour les jeunes enfants.

“Ces enfants sont traumatisés, ils ont besoin d’une attention psychologique, ils ont besoin de conseils et nous essayons donc de trouver des systèmes de soutien qui ont les compétences linguistiques pour le système éducatif parce que leurs problèmes de santé mentale ont besoin d’attention”, a-t-elle déclaré.

Le conseiller municipal de la Colombie-Britannique, Ahmed Yousef, qui dirigeait le comité d’accueil ukrainien de Ridge Meadows, affirme que les efforts en matière de santé mentale sont particulièrement importants en raison de l’isolement qui peut accompagner la barrière de la langue à laquelle de nombreux nouveaux arrivants sont confrontés lorsqu’ils tentent de s’intégrer à leur communauté.

“Quelque chose que nous continuons de voir, c’est cet isolement, qu’ils sont toujours considérés comme des étrangers pour la plupart, donc les gens ne seront pas aussi prêts à s’approcher principalement à cause de la barrière de la langue”, a déclaré Yousef à CTVNews.ca dans une interview téléphonique. mercredi.

Haiduchenko, dont les parents sont restés en Ukraine pour être avec ses deux grands-mères, dit que la séparation de sa famille a été la partie la plus difficile de son immigration au Canada. Malgré le retrait de l’armée russe de Kherson, elle s’inquiète toujours pour sa famille et le peuple ukrainien, surtout si les gens en dehors de l’Ukraine commencent à oublier la guerre en cours.

“Je sais que c’est presque un an de cette guerre, mais s’il vous plaît, n’oubliez pas tout ce qui se passe là-bas parce que si les gens oublient, ma famille ne se sentira jamais en sécurité”, a-t-elle déclaré. “C’est toujours important et la guerre est toujours là.”