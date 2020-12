DUBLIN: World Rugby et deux des instances dirigeantes nationales du sport ont été informés que des poursuites sont engagées contre eux par un groupe d’anciens joueurs préparant des plaintes pour négligence pour des lésions cérébrales subies au cours de leur carrière.

Les trois organisations World Rugby, Englands Rugby Football Union et Welsh Rugby Union ont déclaré jeudi qu’elles prendraient le temps d’examiner le contenu d’une lettre de réclamation envoyée par des avocats représentant neuf joueurs retraités souffrant de problèmes de santé liés à des commotions cérébrales.

Nous avons été profondément attristés d’entendre les courageux récits personnels d’anciens joueurs, lire une déclaration commune des trois organes. Nous continuerons d’utiliser les preuves médicales et la recherche pour continuer à faire évoluer notre approche.

Ils ont dit qu’il serait inapproprié de commenter les détails de la lettre de réclamation.

Steve Thompson, qui était l’un des vainqueurs de la Coupe du monde de rugby en Angleterre 2003, ainsi que l’ancien flanker anglais Michael Lipman et l’ancien flanker gallois Alix Popham étaient dans le groupe initial préparant des poursuites par le biais du cabinet Rylands Sports Law.

Depuis lors, l’ancien centre gallois des moins de 20 ans Adam Hughes, qui a maintenant 30 ans et dont la carrière s’est terminée par une lésion cérébrale en 2018, et Neil Spence, 44 ans, un ancien rameur arrière des moins de 20 ans en Angleterre, ont révélé ils font également partie des poursuites judiciaires.

Rylands Sports Law allègue que les risques de commotions cérébrales et de blessures sub-commotionnelles étaient connus et prévisibles et ont répertorié 24 échecs de la part de World Rugby, de la RFU et du WRU.

___

Plus de sports AP: https://apnews.com/apf-sports et https://twitter.com/AP_Sports