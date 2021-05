Les ordures d’esturgeon affirment que l’Écosse indépendante ne pourrait pas acheter le vaccin Covid

La suggestion qu’une Écosse indépendante n’aurait pas été en mesure de se procurer des vaccins contre le coronavirus est «absurde», a déclaré Nicola Sturgeon.

Le premier ministre écossais a déclaré que les vaccins contre les coronavirus ne sont pas un «cadeau» du gouvernement britannique à l’Écosse et qu’ils sont achetés conjointement avec les quatre pays avec Westminster et les pays déconcentrés.

Interrogé sur le programme Good Morning Britain d’ITV: «Si une Écosse indépendante était en Europe, 2,8 millions de personnes ne seraient pas vaccinées, n’est-ce pas?» le chef du SNP a répondu: «Je pense simplement que c’est complètement absurde.»

Elle a ajouté: «Le Royaume-Uni était encore dans la période de transition lorsqu’il a acheté le vaccin et cela ne l’a pas empêché d’acheter le vaccin sur une base de quatre pays avec l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Irlande du Nord et l’Écosse, la façon dont nous achetons le vaccin contre la grippe. chaque année. Cela a été fait, rien n’aurait empêché que cela se produise si nous étions encore dans l’Union européenne.

«Et bien sûr, la prestation du programme de vaccination en Écosse est due aux efforts remarquables et au travail fantastique des vaccinateurs et des équipes du NHS Scotland à travers le pays et ils ont ma profonde et éternelle appréciation pour le travail fantastique qu’ils accomplissent.

GMB Le présentateur Sean Fletcher a déclaré que la livraison de la vaccination en Ecosse était également due à «l’acquisition par le gouvernement britannique de ces vaccins».

Mme Sturgeon lui a dit de «tenir bon» et a souligné que les achats se faisaient sur une base de quatre pays.

Elle a ajouté: «Nous le faisons volontairement sur une base de quatre nations. Ce n’est pas un cadeau du gouvernement britannique à l’Écosse. Nous choisissons de mettre en commun nos efforts de cette manière. Nous le faisons avec le vaccin contre la grippe chaque année.

«L’Écosse pourrait si elle choisissait de se procurer le vaccin séparément – la santé est dévolue – mais nous avons choisi de le faire sur une base de quatre pays parce que cela a du sens et si l’Écosse était indépendante, il se pourrait bien que nous ayons encore choisi de le faire.

«Donc, ces arguments selon lesquels nous ne pourrions pas faire ces choses si nous étions indépendants, franchement, sont absurdes et ne résistent à aucun examen.»

