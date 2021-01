Photographie: Kevin Lamarque / Reuters

Joe Biden signera une série de décrets lors de ses premiers jours au pouvoir, tentant de faire reculer les dommages causés chez lui et à l’étranger par Donald Trump, que le démocrate remplacera à la présidence mercredi.

Biden, 78 ans, a déjà décrit son intention d’envoyer un projet de loi sur l’immigration et un plan de relance et de secours Covid à un Congrès nouvellement contrôlé par les démocrates. Vendredi, il a déclaré qu’il allait bousculer la livraison de vaccins contre Covid-19, embourbé dans le chaos sous Trump.

Biden prévoit de ramener les États-Unis aux accords de Paris sur le climat et à l’accord sur le nucléaire iranien, d’annuler l’interdiction de voyage de Trump contre certains pays à majorité musulmane, de restreindre les expulsions et les saisies dans le cadre de la pandémie et d’instituer un mandat masque sur les propriétés fédérales.

Dans une note publiée samedi, le nouveau chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, a déclaré: «Ces actions vont changer le cours de Covid-19, lutter contre le changement climatique, promouvoir l’équité raciale et soutenir d’autres communautés mal desservies, et reconstruire notre économie de manière à renforcer l’épine dorsale de ce pays: les travailleurs et travailleuses qui ont bâti notre nation.

«Bien que les objectifs politiques de ces actions exécutives soient audacieux, je veux être clair: la théorie juridique qui les sous-tend est bien fondée et représente le rétablissement d’un rôle constitutionnel approprié pour le président.

Le mémo ne mentionnait pas le retour à l’Organisation mondiale de la santé, précédemment mentionné comme une priorité. Klain a déclaré que les ordonnances ultérieures aborderaient «l’équité et soutiendraient les communautés de couleur» et aborderaient la réforme de la justice pénale, l’accès aux soins de santé et d’autres priorités.

Trump quitte ses fonctions mis en accusation à deux reprises, la deuxième fois pour une attaque contre le Capitole américain qu’il a incitée et qui a fait cinq morts. La pandémie de coronavirus est incontrôlable, le nombre de morts approchant les 400000, le nombre de cas proche de 24 millions. Il y a eu près de 3300 morts samedi, selon l’Université Johns Hopkins. L’économie s’est effondrée, le chômage augmentant fortement.

Parmi les historiens évaluant le défi auquel Biden est confronté, la biographe de Roosevelt et Lincoln Doris Kearns Goodwin a déclaré au Washington Post que c’était «énorme».

«L’histoire a montré que lorsque vous avez des crises comme celle-ci», a-t-elle dit, «c’est une occasion pour les dirigeants de mobiliser les ressources du gouvernement fédéral. Tous les présidents dont nous nous souvenons ont fait face à une crise. Quand on vous donne cette chance, la question est: êtes-vous prêt pour ce moment? »

Biden jouira du contrôle démocratique des deux chambres du Congrès, si par une faible marge à la Chambre et par la voix prépondérante de Kamala Harris en tant que vice-président dans un Sénat 50-50. Mais les affaires du Sénat, y compris la confirmation des candidats au cabinet de Biden, seront bientôt dominées par le procès de destitution de Trump. Si le 45e président est condamné, il pourrait être empêché de se présenter à nouveau.

Dix membres de la Chambre républicaine ont voté pour destituer l’émeute du Capitole, faisant de la deuxième mise en accusation de Trump la plus bipartite de l’histoire. Les hauts responsables du parti sont impatients de passer à autre chose, mais une nette majorité d’électeurs républicains soutiennent Trump et soutiennent son affirmation sans fondement selon laquelle l’élection a été volée par fraude électorale. Au Congrès, 147 républicains à la Chambre et au Sénat se sont opposés aux résultats des collèges électoraux.

Biden a exhorté à l’unité et s’est engagé à utiliser son expérience au Congrès – il a été sénateur pendant 36 ans – pour atteindre l’allée. Mais dans le Guardian de dimanche, l’ancien secrétaire américain au travail, Robert Reich, a cherché à exhorter le nouveau président à une action radicale et à s’éloigner de la recherche d’un soutien républicain significatif.

«J’entends constamment que Joe Biden gouvernera depuis le« centre »», a écrit Reich. «Il n’a pas le choix, disent-ils, car il aura des majorités minces comme des rasoirs au Congrès, et le parti républicain s’est déplacé vers la droite.

« Ordures. J’ai servi plusieurs présidents démocrates qui avaient besoin de votes républicains pour ce qu’ils voulaient faire. Mais les républicains actuellement au Congrès ne ressemblent en rien à ceux avec qui j’ai eu affaire. La plupart des GOP d’aujourd’hui vivent dans un univers parallèle. Il n’y a pas de «centre» entre le monde de la réalité et le leur. »

S’adressant au Post, la majorité de la Chambre, James Clyburn, un allié clé de Biden et une des principales voix afro-américaines, a déclaré qu’il avait rappelé au président élu le pouvoir des décrets, qu’Harry Truman utilisait pour déségréger l’armée et Lincoln utilisé pour commencer fin de l’esclavage.

La nouvelle attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, doit donner un briefing mercredi, jour de l’inauguration – quatre ans après que Sean Spicer a lancé la présidence Trump en mentant agressivement sur la taille de la foule pour le discours inaugural de Trump.

Biden parlera et prêtera serment dans un contexte de sécurité massive, un verrouillage à Washington suscité par la crainte de nouvelles attaques à la suite de l’émeute du Capitole.

Clyburn a exhorté Biden à «exposer votre vision et inviter les gens à se joindre à vous dans l’effort. Mais s’ils ne vous rejoignent pas, quelle que soit votre autorité, utilisez-la.