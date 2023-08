Les ordres d’évacuation ne devraient pas être levés vendredi soir dans le centre de l’Okanagan

Après une journée au cours de laquelle certains ordres d’évacuation ont été levés, le Centre des opérations d’urgence du centre de l’Okanagan a déclaré qu’il ne s’attend pas à annuler d’autres ordres vendredi soir 25 août, en raison des incendies de forêt actifs dans toute la région.

« Le retour des résidents chez eux est l’une de nos principales priorités, et nous voulons nous assurer que cela se fait de la manière la plus efficace et la plus rapide possible », indique un communiqué. « En travaillant aux côtés de BC Wildfire Service, nous continuons d’évaluer les commandes et les alertes. »

Alors que l’incendie de forêt de McDougall Creek reste hors de contrôle et s’étend sur plus de 12 000 hectares, les deux incendies de Kelowna et de Lake Country, respectivement, sont désormais considérés comme maîtrisés.

« Il existe encore de nombreuses zones où une lutte active contre les incendies est en cours et où des dangers persistants tels que des lignes électriques tombées en panne, des matières dangereuses, des arbres endommagés, des débris et des équipements présentent des risques. »

Le centre d’urgence de la région a déclaré vendredi soir que les propriétaires fonciers qui restent sous ordre d’évacuation à West Kelowna, dans la Première Nation de Westbank et dans la zone électorale de Central Okanagan West peuvent désormais rechercher si leur propriété a subi des pertes en visitant cordemergency.ca/propertyinfo.

Les gens peuvent consulter l’ordre d’évacuation et la carte d’alerte de la région sur cordemergency.ca/map.

Plus d’informations devraient être partagées à 10 heures.

