Les ordres d’évacuation annulés alors qu’un feu de forêt brûle le long de la route 3 de la Colombie-Britannique

Une alerte d’évacuation a été annulée pour environ deux douzaines de propriétés près d’un tronçon de l’autoroute 3 dans l’intérieur de la Colombie-Britannique, où un incendie de véhicule semble s’être propagé aux herbes voisines et a commencé à brûler un flanc de montagne.

Karley Desrosiers du BC Wildfire Service a déclaré que l’incendie s’était déclaré vers 1 h du matin vendredi, et bien que le service sache qu’un camion avait pris feu le long de l’autoroute au sud de Cawston, le lien entre le véhicule et le feu de forêt n’avait pas été officiellement confirmé.

Des hélicoptères soutenaient 34 pompiers pour maîtriser l’incendie sur le côté ouest du mont Richter, a-t-elle déclaré, notant qu’il brûlait entre les emplacements de deux incendies de forêt des saisons précédentes et ralentissait lorsqu’il atteignait un terrain plus rocheux.

Il n’y avait aucune menace imminente ou crainte qu’il saute de l’autre côté de l’autoroute, a déclaré Desrosiers.

Le feu de forêt avait jusqu’à présent carbonisé environ 30 hectares, a-t-elle dit, soit environ un tiers de kilomètre carré.

Au nord, Desrosiers a déclaré que la situation est «relativement stable» autour du feu de forêt de Keremeos Creek, près de Penticton. L’incendie n’avait pas dépassé sa superficie de 67 kilomètres carrés.

Le district régional d’Okanagan-Similkameen a annulé jeudi les ordres d’évacuation des propriétés autour de Keremeos et d’Olalla, les rétrogradant en alerte, mais la station de ski d’Apex Mountain et les maisons environnantes restent sous ordre d’évacuation.

Plus de 300 pompiers sont affectés à l’incendie, les équipes concentrant leurs efforts sur les points chauds autour du périmètre identifiés lors d’un balayage infrarouge, a déclaré Desrosiers.

La plus grande activité s’est déroulée le long du bord nord-ouest de l’incendie, a-t-elle déclaré.

À l’approche de la fin de semaine, Desrosiers a déclaré que les conditions devraient être un peu plus sèches, mais aussi plus fraîches. Les températures devraient remonter mardi.

Le vent a été le principal moteur du comportement des incendies ces derniers temps, a-t-elle déclaré, et ne devrait pas reprendre de force avant la fin de la semaine prochaine.

De violents orages ont traversé l’intérieur, provoquant des centaines de coups de foudre dans des zones déjà classées comme présentant un risque élevé à extrême d’incendies de forêt.

Les veilles d’orage d’Environnement Canada sont restées en place vendredi pour une grande partie du sud-est de l’intérieur, de la région de Similkameen aux East Kootenays.

Le site Web du service des incendies de forêt montre 69 nouveaux incendies au cours des deux derniers jours, dont un incendie présumé causé par la foudre près de Monte Lake, la même zone où un énorme incendie de forêt a détruit des maisons l’année dernière.

Les nouveaux incendies restent petits, mais d’autres éclairs sont prévus pour le sud et le sud-est de la Colombie-Britannique

Environnement Canada a déclaré qu’au plus fort des orages de jeudi, Kamloops a enregistré une rafale de vent de 82 kilomètres à l’heure. Les rafales à Merritt ont atteint près de 60 kilomètres à l’heure et la ville a été inondée par plus de 23 millimètres de pluie, provoquant des inondations localisées.

Les orages de mercredi ont également apporté de fortes pluies qui ont provoqué des coulées de boue le long de la route transcanadienne entre Spences Bridge et Lytton, qui a été ravagée par un incendie de forêt l’an dernier.

– La Presse Canadienne