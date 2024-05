Les ordonnances pour perdre du poids et les médicaments contre le diabète destinés aux jeunes ont bondi de 600 % depuis 2020, selon une étude

CNN

Aux États-Unis, le nombre de jeunes à qui on prescrit des médicaments agonistes du GLP-1 comme Wegovy et Ozempic pour perdre du poids et lutter contre le diabète a grimpé de 594,4 % en seulement trois ans, selon une nouvelle étude.

La demande pour ces médicaments a récemment grimpé en flèche pour les personnes de tous âges, mais l’étude, qui a été publiée Mercredi dans la revue JAMAa constaté qu’entre 2020 et 2023, le nombre d’ordonnances rédigées pour des personnes âgées de 12 à 25 ans est passé de 8 722 à 60 567.

Les jeunes femmes et les adolescentes ont connu la plus forte augmentation du nombre de prescriptions.

L’étude a examiné les informations d’une base de données qui rapporte les ordonnances de plus de 93 % des pharmacies de détail aux États-Unis, bien que les données ne puissent pas indiquer exactement ce que les ordonnances étaient destinées à traiter et si le patient a réellement utilisé les médicaments.

Pour situer le contexte, les auteurs de l’étude ont également examiné les tendances en matière de prescription d’autres médicaments et ont constaté une diminution de 3 % de la prescription d’autres médicaments. d’autres médicaments pour cette tranche d’âge au cours de cette même période.

L’étude a examiné Ozempic (qui utilise l’ingrédient actif sémaglutide), Trulicity (dulaglutide) et Byetta (exénatide), lequel sont approuvés pour traiter le diabète de type 2 et peuvent aider à perdre du poids, et Saxenda (liraglutide) et Wegovy (semaglutide), lequel sont approuvés pour la gestion du poids. Chacun peut être prescrit pour les enfants dès 10 ou 12 ans. Tirzepatide, vendu sous les noms Zepbound et Mounjaro, est approuvé uniquement pour les adultes.

Les auteurs de la faculté de médecine de l’Université du Michigan et de l’Université de Yale ont déclaré que, étant donné le nombre de jeunes qui se voient prescrire ces médicaments, les efforts visant à promouvoir une prescription sûre et appropriée devraient inclure des endocrinologues, des médecins qui exercent la médecine familiale et des infirmières praticiennes.

L’obésité et le diabète de type 2 touchent un nombre croissant de jeunes. Le nombre de personnes âgées de 10 à 19 ans atteintes de diabète de type 2 a doublé au cours des deux dernières décennies aux États-Unis, selon une étude de 2023. Le étude prédit que d’ici 2060, le nombre de jeunes atteints de diabète de type 2 augmentera de 673 %.

L’obésité est aussi un problème important pour les jeunes aux États-Unis, où le jeune adulte moyen est désormais en surpoids, selon une étude de 2023. Environ 1 adolescent sur 6 est en surpoids et près de 1 sur 5 est obèse. des études montrent. L’obésité touche à elle seule 14,4 millions d’enfants et d’adolescents aux États-Unis.

Être obèse en tant que jeune augmente considérablement les risques de poids des problèmes quand ils sont plus âgés, Des études montrent. L’obésité et le surpoids peuvent également être un facteur de risque important pour d’autres problèmes de santé comme les maladies cardiaques, les problèmes rénaux et même le cancer. des études montrent, en plus des problèmes de santé mentale.

Dre Mélanie Creeendocrinologue pédiatrique à l’hôpital pour enfants du Colorado qui travaille avec cette classe de médicaments dans le cadre d’essais cliniques avec des enfants depuis près d’une décennie, affirme que les médicaments ont changé la donne non seulement pour aider les enfants à perdre du poids et à réduire leur glycémie, mais aussi pour réduire la graisse du foie et améliorer la fonction cardiaque et rénale – « toutes ces conditions qui accompagnent le diabète de type 2 ».

« Ce n’est donc pas seulement qu’ils abaissent la glycémie. C’est qu’ils semblent diminuer les complications que nous observons du diabète de type 2, de sorte qu’ils affectent réellement de multiples aspects », a déclaré Cree, qui n’a pas participé à la nouvelle étude. « Ils changent vraiment la face de ce à quoi ressemble le diabète chez un individu et dans le domaine du diabète à tous les niveaux. »

L’Académie américaine de pédiatrie a mis à jour ses lignes directrices pour la gestion de l’obésité l’année dernière et dit qu’en plus des traitements du comportement et du mode de vie pour toute la famille, l’utilisation de médicaments amaigrissants est appropriée pour les enfants de 12 ans et plus.

Cree a déclaré qu’elle voyait peu d’inconvénients à ces médicaments. Certains de ses patients ont dû arrêter de les prendre ou ne peuvent pas en prendre autant en raison d’effets secondaires comme des nausées, et elle aimerait voir davantage de recherches sur ce sujet.

Lorsque ses patients peuvent y avoir accès, a déclaré Cree, les changements positifs ont été significatifs. Beaucoup ont connu une perte de poids « profonde », a-t-elle déclaré, transformant ainsi leur vie.

Les inconvénients les plus importants n’ont rien à voir avec l’impact physique des médicaments; c’est plutôt que les médicaments peuvent être coûteux et que beaucoup de ses patients ne peuvent pas obtenir d’assurance pour couvrir le coût, en particulier s’ils sont utilisés pour perdre du poids. De plus, de nombreux patients ont du mal à remplir leurs ordonnances en raison de la pénurie de médicaments.

Un parent d’un enfant qui a perdu beaucoup de poids a déclaré à Cree que le médicament lui avait rendu sa fille.

« J’avais une autre fille qui, après avoir perdu un peu de poids, est allée au bal de fin d’année l’automne dernier, et c’était la première fois qu’elle dansait, parce que c’était la première fois qu’elle se sentait à l’aise de porter une robe », a déclaré Cree. « Des histoires vraiment très poignantes de ces adolescents. Je me sens simplement privilégié de faire partie de leur vie et de pouvoir partager ces transformations et ces moments avec eux.