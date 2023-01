Les ordonnances doivent être respectées – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Conseil municipal et personnel de Yorkville :

Il y a eu de nombreuses discussions avant l’adoption de l’ordonnance qui définit l’usurpation d’identité masculine/féminine comme un divertissement pour adultes à Yorkville. La modification de ces ordonnances nécessitera davantage de discussions.

Nous constatons que la réglementation du contenu drag est assez difficile, et l’autorégulation n’est évidemment pas une option. Ce n’est pas une demande déraisonnable de ma part de demander que les ordonnances actuelles de Yorkville soient maintenues jusqu’à ce que de telles discussions puissent avoir lieu.

Cela devient une demande particulièrement raisonnable lorsque certaines parties du pays s’orientent vers la mise en œuvre des mêmes lois que Yorkville a actuellement. Un conseil perd sa crédibilité aux yeux de ses électeurs lorsqu’il pratique l’application sélective des ordonnances. Par exemple, il devient difficile de respecter les décisions du conseil concernant la lettre de la loi électorale, en ce qui concerne les numéros de page sur les feuilles de signature, alors que ce même conseil ignore le zonage et les licences de divertissement pour adultes, ce qui a un impact négatif sur la criminalité, les valeurs de propriété et le bien-être des enfants.

Jésus a eu des conversations similaires avec les pharisiens au sujet de leur régime oppressif. Dans Matthieu 23, il a souligné qu’ils “négligeaient les questions les plus importantes de la loi – la justice, la miséricorde et la fidélité”. Il chargea : « Vous, guides aveugles ! Vous filtrez un moucheron, mais vous avalez un chameau. Jésus les a accusés de dépenser de l’énergie et des ressources pour éviter l’offense dans des choses mineures de peu d’importance (filtrer les moucherons), tout en tolérant ou en commettant de grands péchés tels que la tromperie, l’oppression et la luxure (avaler des chameaux). Bien que beaucoup craignaient les pharisiens, personne ne les respectait vraiment. Dieu a finalement délivré son peuple de son hypocrisie.

Molly Krempski

Yorkville