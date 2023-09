Les ordonnances de médicaments Ozempic et Wegovy atteignent 9 millions

Les prestataires de soins de santé américains ont rédigé plus de neuf millions d’ordonnances pour Ozempic, Wegovy et des médicaments similaires contre le diabète et l’obésité au cours des trois derniers mois de 2022, selon un nouveau rapport. analyse publié mercredi.

Le rapport de la société d’analyse Trilliant Health montre que les prescriptions trimestrielles de ces médicaments ont augmenté de 300 % entre le début de 2020 et la fin de l’année dernière.

Novo Nordisk L’injection hebdomadaire du diabète d’Ozempic représentait plus de 65 % du total des prescriptions à la fin de 2022 et était principalement prescrite hors AMM pour sa capacité à aider les patients à perdre du poids.

Les données confirment en outre l’augmentation de la demande pour ce groupe de médicaments, qui ont alimenté une frénésie parmi les Américains et à Wall Street pour leur capacité à entraîner une perte de poids significative. Ces traitements, appelés GLP-1, imitent une hormone présente dans l’intestin pour supprimer l’appétit d’une personne.

Mais le rythme des futurs volumes de prescriptions dépendra largement de la question de savoir si les fabricants de ces médicaments, Novo Nordisk et Elie Lilly peuvent résoudre les pénuries d’approvisionnement généralisées affectant la plupart de leurs traitements aux États-Unis, entre autres facteurs, selon le rapport.

L’analyse est basée sur les données des réclamations d’assurance concernant environ 300 millions d’Américains. Parmi les autres médicaments prescrits figurent le médicament contre le diabète d’Eli Lilly, Mounjaro, et un ancien médicament GLP-1 de Novo Nordisk appelé Saxenda, qui n’est pas aussi efficace pour perdre du poids qu’Ozempic et Wegovy.

Mais le nombre total d’ordonnances de GLP-1 est probablement sous-estimé puisque certains régimes de santé ne couvrent pas les traitements de perte de poids comme Wegovy, laissant certains patients payer de leur poche.

Certaines personnes, comme les célébrités hollywoodiennes et le magnat milliardaire de la technologie Elon Musk, sont suffisamment riches pour payer elles-mêmes les médicaments.

Le prix catalogue d’Ozempic dépasse 935 $ par forfait mensuel, et son homologue de perte de poids Wegovy coûte environ 1 300 $. Les médicaments sont censés être pris indéfiniment pour maintenir le poids, tout comme les médicaments hypocholestérolémiants ou les médicaments contre la tension artérielle qui doivent être pris à vie.

D’autres fabricants de médicaments se battent pour capitaliser sur l’industrie naissante de la perte de poids. Et les analystes affirment que le Mounjaro d’Eli Lilly a le potentiel de dépasser les médicaments de Novo Nordisk après son approbation aux États-Unis pour la perte de poids.

Plus de deux adultes sur cinq souffrent d’obésité, selon le Instituts nationaux de la santé. Environ 1 adulte sur 11 souffre d’obésité sévère.