Vous ne seriez pas totalement hors de propos si vous vous souvenez du bon vieux temps où les ordinateurs portables Sony Vaio étaient une option pour vous dans l’espace informatique. Oui, ils coûtent plus cher pour les spécifications qu’ils avaient en comparaison directe avec la plupart de leurs rivaux, et certaines variantes souffraient particulièrement de bloatware préchargé, mais il y avait juste quelque chose dans le style et la fiabilité des ordinateurs portables Sony Vaio que la plupart des rivaux ne pouvaient égaler. Les ordinateurs portables de marque Vaio pourraient revenir dès janvier 2021, si l’on en croit ce dernier teaser du site Web d’achat Flipkart.

Il s’avère que le fabricant d’appareils informatiques basé à Hong Kong, Nexstgo, a conclu un accord de licence avec Vaio pour fabriquer et vendre des ordinateurs portables en Inde ainsi que sur plusieurs autres marchés asiatiques. Sony avait vendu l’activité PC Vaio en 2014 après une longue période d’inactivité et n’était plus présent dans l’espace informatique depuis. Le teaser de Flipkart ne révèle pas plus de détails sur les ordinateurs portables, les prix ou si nous aurons en place des variantes Intel et AMD. Le teaser dit simplement «plus léger que votre passé», et vous n’avez pas besoin d’être un spécialiste des fusées pour comprendre que l’accent sera mis sur les ordinateurs portables minces et légers.

C’est peut-être le bon moment pour Nexstgo de pousser à nouveau la marque Vaio dans l’espace des appareils informatiques. Cette année a été une surprise pour les fabricants d’ordinateurs portables, avec des ventes record en raison de millions de personnes travaillant à domicile dans le monde en raison du Coronavirus pandémie. Les ordinateurs portables Nexstgo Vaio seront en concurrence entre les marques de prix avec des marques telles que HP, Acer, Asus, Dell et Xiaomi, et peut-être même les ordinateurs portables Nokia récemment lancés qui sont également en vente sur Flipkart.