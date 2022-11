Les ordinateurs portables Samsung remis à neuf sont disponibles chez Woot à partir de 150 $

Il y a beaucoup de offres d’ordinateurs portables là-bas, mais si vous magasinez actuellement pour un nouvel ordinateur, envisagez d’investir dans un remettre à neuf. Jusqu’au 11 novembre, Woot propose des offres sur jusqu’à épuisement des stocks. Les articles reconditionnés en usine ont été retournés, inspectés et restaurés en parfait état de fonctionnement – et ils coûtent beaucoup moins cher que ce que vous paieriez pour acheter du tout neuf. De plus, votre achat est accompagné d’une garantie de 90 jours de Samsung, vous serez donc couvert en cas de problème. Souvent, les ventes comme celles-ci ont tendance à vendre des articles, donc si vous voyez quelque chose qui vous intéresse, nous vous recommandons d’acheter plus tôt que tard.

Si vous cherchez une centrale électrique, consultez les 600 $ . Il est équipé d’un écran AMOLED de 15,6 pouces, de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage, ce qui offre une puissance suffisante pour tous vos besoins informatiques. Il est également compatible avec le Wi-Fi 6E (et rétrocompatible avec les vitesses Wi-Fi précédentes). Il mesure également moins de 0,5 pouce d’épaisseur et pèse un peu plus de deux livres, ce qui en fait une option portable, même avec le grand écran. Si vous voulez économiser un peu plus, vous pouvez en obtenir un avec de stockage pour 50 $ de moins.

Pour le prix le plus bas absolu, vous pouvez accrocher le Samsung pour 150 $. Il a un écran tactile de 12 pouces et seulement 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, mais il devrait être capable de gérer la navigation Internet de base ou le traitement de texte. Bien qu’un si petit écran puisse ne pas fonctionner pour votre poste de travail principal, il peut être une excellente option pour voyager avec ou comme appareil secondaire. Cependant, si la portabilité n’est pas la caractéristique la plus importante, vous pourriez accrocher un pour le même prix. Il dispose de 128 Go de stockage, ainsi que d’un écran plus grand de 14 pouces, ce qui peut être une meilleure option s’il s’agit de votre ordinateur portable principal.

Si vous avez beaucoup de multitâche à faire, vous voudrez peut-être saisir le . Il dispose d’un écran tactile QLED de 13,3 pouces avec un design 360 qui vous permet de convertir votre appareil d’un ordinateur portable à une tablette en quelques secondes. Il est également livré avec un stylet S Pen compatible Bluetooth pour que vous puissiez prendre des notes, dessiner et plus directement sur l’écran. Avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD, il peut gérer de plus gros projets et de nombreux onglets ouverts. De plus, la batterie dure jusqu’à 20 heures par charge et dispose d’un pavé tactile qui peut charger vos autres appareils sans fil grâce à la technologie PowerShare. C’est une excellente option si vous êtes souvent en déplacement. Et c’est 630 $ en ce moment.

Il existe également une multitude d’autres options disponibles, alors assurez-vous de magasiner le des appareils Samsung chez Woot pour trouver celui qui conviendra le mieux à vos besoins et à votre budget.