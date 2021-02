Le 25 février sera un grand jour pour Redmi – en plus de ne pas croire à la nouvelle série de produits phares K40, la marque présentera également un nouveau modèle RedmiBook Pro 15. Un modèle taquiné depuis début janvier.





La série RedmiBook Pro sera dévoilée le 25 février

L’ordinateur portable sera alimenté par un processeur Intel de 11e génération, un Tiger Lake H35, un processeur quad-core / 8 threads de 35 W avec des graphiques Iris Xe, le tout fabriqué sur le processus Intel Superfin 10 nm. Il y aura également une version Core i5. Dans les deux cas, un GPU Nvidia GeForce MX450 sera ajouté pour une puissance de traitement supplémentaire.













Processeur Intel Tiger Lake H35 • construction en aluminium • clavier rétroéclairé • webcam

L’ordinateur portable de 15 pouces aura un extérieur en aluminium et un clavier rétroéclairé. À partir de certaines des images teaser, nous pouvons également repérer un port USB-C et un port HDMI de taille normale. Ce que nous ne pouvons pas voir (mais Geekbench a révélé), c’est 16 Go de RAM. Et, oui, il aura une webcam intégrée (ce qui n’est pas le cas pour tous les ordinateurs portables provenant de Xiaomi).

Et il y aura aussi une version alimentée par AMD. Cela s’appellera RedmiBook Pro 15S et sera livré avec les puces Ryzen 5 5600H et Ryzen 7 5800H.











Versions de RedmiBook Pro (vues sur Geekbench): Core i7 • Core i5 • Ryzen 5800H • Modèle Ryzen 14 «

Bien qu’il n’ait pas été présenté dans la campagne teaser, un ordinateur portable 14 pouces alimenté par Ryzen a également fait le tour sur Geekbench, le RedmiBook Pro 14S. Celui-ci recevra à la place un processeur Ryzen 5 5700U 15W. Il n’est pas clair s’il y aura ou non un modèle Intel 14 pouces – nous le découvrirons dans quelques semaines.

Source 1 (en chinois) | Via 1 | Source 2