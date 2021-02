Les ordinateurs portables ont dominé le marché indien des PC, qui a connu une baisse totale de 6,4% en 2020: rapport IDC

Le marché des PC en Inde a poursuivi sa dynamique de croissance, enregistrant une croissance de 27% des expéditions à 2,9 millions d’unités au cours du trimestre de décembre 2020, contre 2,3 millions d’unités l’année précédente, selon la société de recherche IDC. Cependant, le marché – comprenant les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les postes de travail – a connu une baisse de 6,4% des expéditions en année pleine avec des expéditions à 10,27 millions d’unités en 2020 contre 10,97 millions d’unités en 2019.

Au cours du trimestre d’octobre à décembre 2020, le segment des ordinateurs portables a augmenté de 62,1% d’une année sur l’autre pour contribuer à plus des trois quarts des expéditions totales de 2,9 millions d’unités. Le moteur de la croissance continue d’être la demande de e-learning et de travail à distance, entraînant une croissance annuelle de 74,1% et 14,1% respectivement dans les segments des consommateurs et des entreprises, a déclaré IDC. Les besoins d’apprentissage en ligne et de travail à distance avaient aidé le marché indien des PC à enregistrer son plus gros trimestre au cours de la période juillet-septembre 2020, les expéditions ayant augmenté de 9,2% d’une année sur l’autre à 3,4 millions d’unités.

« 2021 sera une nouvelle opportunité pour les fournisseurs de tirer parti des perspectives manquées en raison des contraintes d’approvisionnement en 2020. Jusqu’à présent, la demande des consommateurs ne semble pas diminuer de si tôt, et les entreprises continuent également de passer de nouvelles commandes », « IDC India Associate Research Manager (Appareils clients) a déclaré Jaipal Singh.

De plus, de nombreux accords gouvernementaux sur l’éducation sont en cours de discussion, ce qui peut jeter des bases solides pour 2021, a-t-il ajouté.

« Cependant, si les problèmes d’approvisionnement actuels persistent pendant encore quelques mois, cela peut compenser dans une certaine mesure la demande continue. La disponibilité des appareils sera non seulement critique pour la croissance de la catégorie, mais jouera un rôle important dans l’expansion du marché en le pays », a noté Singh.

L’année 2020 s’est terminée comme l’année la plus importante pour les ordinateurs portables avec des expéditions de 7,9 millions d’unités au cours de l’année, les expéditions ayant augmenté de 6% en 2020, a déclaré IDC.

« Cependant, si nous excluons le méga contrat ELCOT, les ordinateurs portables ont connu une croissance impressionnante de 34,3% en glissement annuel cette année. Si l’industrie n’avait pas été confrontée à la pénurie de composants, les livraisons d’ordinateurs portables auraient pu être beaucoup plus élevées au cours de l’année », a-t-il ajouté.

Les expéditions d’ordinateurs de bureau, en revanche, ont enregistré une baisse de 33,2% en 2020, les entreprises ayant réduit leurs dépenses en appareils informatiques fixes et préférant les appareils mobiles pour gérer leurs opérations à distance, a déclaré IDC, ajoutant que cela avait entraîné une baisse de 6,4% pour l’ensemble du PC. marché en 2020.

«La demande massive du segment grand public, motivée par l’apprentissage en ligne, a conduit à des performances exceptionnelles des ordinateurs portables. De même, les ordinateurs portables de jeu étaient l’une des catégories à la croissance la plus rapide, preuve supplémentaire de l’importance croissante du jeu dans le pays», a déclaré IDC India Market Bharath Shenoy, analyste (dispositifs PC), a déclaré.

Shenoy a ajouté que le marché a vu la demande dans toutes les fourchettes de prix et a conclu les plus grosses expéditions de cahiers au quatrième trimestre en Inde.

Cependant, les graves problèmes d’approvisionnement pour les processeurs et les panneaux d’entrée de gamme ont limité la croissance, car l’offre reste bien inférieure à la demande actuelle dans le pays, a déclaré Shenoy.

Dell Technologies a remplacé HP pour occuper la première place sur le marché global des PC, ses livraisons ayant augmenté de 57,1% d’une année sur l’autre au quatrième trimestre. Il détenait 27,5% de part de marché, devant HP Inc qui en détenait 26,7%.

HP est resté le leader pendant toute l’année 2020 avec 28,7% de part, tandis que Dell Technologies en détenait 23,2%.

Lenovo occupait la troisième position avec une part de 18,4% au cours du trimestre de décembre et une part de 21,7% sur une base annuelle. Le groupe Acer a conservé la quatrième place avec une part de marché de 8,5% au quatrième trimestre et de 9,8% en 2020.

Asus occupait la cinquième position avec une part de 6,4% au trimestre de décembre et de 6,3% en 2020.