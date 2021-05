Les ordinateurs portables OLED sont susceptibles de devenir beaucoup plus abordables

Comme c’est souvent le cas avec les nouvelles technologies, les ordinateurs portables dotés d’écrans OLED n’ont pas été bon marché jusqu’à présent. Depuis leur introduction en 2016, ils sont généralement réservés aux appareils haut de gamme ou au matériel de jeu coûteux.

Les meilleurs ordinateurs portables OLED au moment de la rédaction de cet article incluent le Dell XPS 15 2020, le HP Spectre x360 13 et l’Asus ZenBook Flip S – mais tous les trois coûtent bien plus de 1000 £ / 1000 $ US. Le dernier Galaxy Book Pro de Samsung est l’une des options les plus abordables, mais vous coûtera tout de même 1099 £ / 999,99 $ US.

Cependant, il y a des signes que les choses changent. Asus a récemment lancé une nouvelle version de son populaire ordinateur portable ZenBook 13, avec un écran OLED. Cela signifie une augmentation du RRP par rapport à son prédécesseur LCD, mais cela commence toujours à 800 $ US. Il est difficile de croire que vous pouvez obtenir un excellent ordinateur portable OLED à ce prix, mais même le modèle d’entrée de gamme a des spécifications encourageantes.

Asus offre le choix entre les processeurs Ryzen 5 5600U et Core i5-1135G7 – il est rare de voir les dernières puces Intel et AMD sur le modèle le plus abordable. Il est associé à 8 Go de RAM et à un SSD de 512 Go, les performances doivent donc être solides.

Cet écran OLED de 13 pouces a une résolution de 1080p et couvre toute la gamme de couleurs DCI-P3, tandis que les cadres minces lui donnent un rapport écran / corps de 88%. Les autres caractéristiques clés incluent une sélection de ports décente (2 USB-C, 1 USB-A, HDMI et lecteur de carte microSD), un clavier rétroéclairé et une batterie de 67Wh avec une charge rapide de 65W.





Image: Asus



À en juger par la fiche technique, il semble y avoir très peu de compromis ici. Même le cabriolet OLED ZenBook Flip 13 ne fera pas sauter la banque, à partir de 950 $ US. Les deux appareils sont maintenant disponibles sur le site Web américain d’Asus, mais le site britannique n’a qu’une option pour «en savoir plus».

Alors, pourquoi les ordinateurs portables OLED deviennent-ils plus abordables maintenant? L’introduction récente des mini-écrans LED pourrait avoir quelque chose à voir avec cela. Ils sont principalement disponibles sur les téléviseurs pour le moment, mais les appareils haut de gamme comme le MSI Creator 17 prennent déjà en charge la technologie. Avec les mini écrans LED susceptibles de devenir le nouveau facteur de différenciation pour les ordinateurs portables coûteux, c’est peut-être ce qui fait baisser le prix de l’OLED.

Ai-je vraiment besoin d’un ordinateur portable OLED?

Un ordinateur portable avec un écran OLED n’est pas une nécessité pour la plupart des gens, surtout si vous magasinez à un prix plus abordable. Cependant, si vous pouvez vous le permettre, les ordinateurs portables OLED offrent généralement une expérience de visualisation beaucoup plus immersive que l’écran LCD.

Chaque pixel individuel d’un écran OLED génère sa propre lumière, tandis que les écrans LCD reposent sur un arrière-plan filtré. Cela signifie que les panneaux OLED offrent une meilleure précision des couleurs, ainsi qu’un rapport de contraste amélioré et une luminosité maximale plus élevée. En général, cela conduit à un affichage plus agréable à regarder.

Cependant, la consommation d’énergie varie assez largement. Le fait de pouvoir contrôler chaque pixel individuellement signifie que les OLED peuvent facilement économiser de l’énergie lors de l’affichage d’images plus sombres, mais des images plus lumineuses épuiseront probablement la durée de vie de votre batterie plus rapidement que les écrans LCD.

C’est loin d’être la seule chose qui affectera la durée de vie de votre appareil. La capacité de la batterie, la gestion thermique et l’efficacité énergétique des composants internes auront tous un impact.

Bien que les écrans OLED aient généralement une durée de vie plus courte, l’achat d’un ordinateur portable doté de la technologie signifie maintenant que vous serez bien à l’épreuve du temps. Cependant, vous voudrez peut-être attendre, avec beaucoup plus d’ordinateurs portables OLED à 800 USD et moins susceptibles d’arriver bientôt. Samsung a confirmé qu’il produisait en masse des écrans d’ordinateur portable OLED à 90 Hz, et il est fort probable que d’autres entreprises les utilisent également dans leurs appareils.

Découvrez plus d’alternatives dans notre meilleur tableau d’ordinateurs portables, qui comprend quelques PC OLED.