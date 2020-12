Les modèles d’ordinateurs portables Nokia Purebook seront bientôt lancés en Inde. Pour le moment, plusieurs détails sur les prochains ordinateurs portables Nokia restent flous; cependant, il semble que la société travaillera avec Flipkart en tant que titulaire de la licence qui vend des téléviseurs intelligents Nokia dans le pays. Le géant du e-commerce a également mis en place une page dédiée au Nokia Purebook qui révèle seulement que les ordinateurs portables seront «ultra-légers» et «puissants». Nokia avait un portefeuille assez diversifié à son apogée, et la société a vendu des PC sous la série MikroMikko.

Les détails exacts de la disponibilité des prochains modèles d’ordinateurs portables Nokia Purebook ne sont pas clairs, et plus de détails de Nokia et Flipkart sont attendus prochainement. Récemment, le célèbre pronostiqueur Mukul Sharma avait repéré la liste des ordinateurs portables Nokia sur le site Web du Bureau of Indian Standards (BIS). Selon la liste, neuf ordinateurs portables Nokia sont en préparation avec les numéros de modèle NKi510UL82S, NKi510UL85S, NKi510UL165S, NKi510UL810S, NKi510UL1610S, NKi310UL41S, NKi310UL42S, NKi310UL82S et NKi310UL42S, NKi310UL82S et NKi310UL42S et NKi310UL82S. Parmi les neuf appareils, l’un des produits est également supposé être une tablette. Un rapport distinct avait suggéré que le «NK» dans le numéro de modèle se réfère à la marque Nokia tandis que les chiffres indiquent le fabricant du processeur. Si l’analyse est précise, nous pouvons nous attendre à ce que les neuf ordinateurs portables Nokia (probablement des ordinateurs portables Nokia Purebook) soient livrés avec des processeurs Intel Core i3 et i5 de 10e génération.

Nokia propose une multitude de produits en Inde en collaboration avec les autres sociétés. Récemment, le titulaire de la licence de la marque Nokia Mobile, HMD Global, a lancé le téléphone économique Nokia 2.4 dans le pays, tandis que le Nokia 3.4 devrait sortir d’ici la mi-décembre. Plus tôt en octobre, Flipkart, titulaire de la licence de la marque Nokia TV en Inde, avait également lancé une gamme de téléviseurs intelligents, dont un modèle de téléviseur 4K de 65 pouces. Avec les nouveaux ordinateurs portables Purebooks, la société viserait à rivaliser avec des acteurs tels que Dell, HP et Lenovo, ainsi que Xiaomi, qui a élargi son portefeuille d’ordinateurs portables dans le pays.