LG a annoncé la mise à jour de ses ordinateurs portables Gram au CES le mois dernier et maintenant les modèles standard de 14 « , 16 » et 17 « sont en vente aux États-Unis. Le Gram 14 pouces avec le processeur Intel Tiger Lake i3 de 11 génération commence à 999 $ et ne pèse que 999 grammes.

Tous les nouveaux modèles sont livrés avec des écrans d’aspect 16:10 et des GPU Iris Xe. Ils sont dotés de 8/16 Go de RAM LPDDR4x et de disques SSD NVMe allant jusqu’à 2 To sur le modèle de 17 pouces le plus cher, qui coûte 1 799 $. Le modèle 17 pouces dispose d’un panneau IPS avec une résolution de 2560 x 1600 pixels. Malgré sa grande taille, l’ordinateur portable pèse 1,35 kg, ce qui est assez compact pour cette taille. Tous les nouveaux modèles Gram sont conformes à la norme MIL-STD-810G, sont livrés avec des lecteurs d’empreintes digitales, une connectivité Wi-Fi 6 et des claviers rétroéclairés.

Les modèles convertibles 2 en 1 de 14 et 16 pouces sont compatibles avec la technologie de stylet AES 2.0 de Wacom et seront mis en vente à la mi-mars. Le prix de détail pour le cabriolet 14 « est fixé à 1 699 $ tandis que le 16 » ira pour 1 999 $.

La source