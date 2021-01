Les ordinateurs portables LG 2021 Gram arrivent avec des processeurs Intel de 11e génération, écrans 16:10

LG continue de mettre à jour sa gamme d’ordinateurs portables Gram chaque année et la dernière actualisation du produit apporte un total de cinq nouveaux modèles, dont deux convertibles 2 en 1. Tous sont livrés avec des designs élégants et sont alimentés par les processeurs Intel Rocket Lake de 11 génération, les GPU Iris X et les écrans au format 16:10.

La plus grande offre est le modèle 17 pouces qui dispose d’un panneau IPS avec une résolution de 2560 x 1600 pixels. Malgré sa grande taille, l’ordinateur portable pèse 1,35 kg, ce qui est assez compact pour cette taille. Le modèle standard de 14 pouces pèse 999 grammes.

Tous les nouveaux Grams sont livrés avec 8/16 Go de RAM LPDDR4x et des SSD NVMe. Les modèles 17 et 16 pouces ont de grandes batteries 80Wh qui, selon LG, sont bonnes pour jusqu’à 19,5 heures d’utilisation entre les charges. Les 14 pouces équipés de cellules de 72Wh, qui sont également parmi les plus grandes de la classe.

La sélection de port comprend deux USB 4 Gen 3×2 (USB PD, Thunderbolt 4), deux USB 3.2 Gen2x1, un port HDMI, un lecteur de carte microSD et une prise casque.

Les modèles 2 en 1 sont disponibles en tailles 16 et 14 pouces et partagent les mêmes caractéristiques que les autres modèles. Ils ajoutent la prise en charge des stylets Wacom AES 2.0 qui peuvent être utilisés sur les écrans tactiles protégés par Gorilla Glass 6.

Tous les nouveaux modèles Gram sont conformes à la norme MIL-STD-810G, sont livrés avec des lecteurs d’empreintes digitales, une connectivité Wi-Fi 6 et des claviers rétroéclairés.

LG n’a pas encore confirmé les détails de prix et de disponibilité, mais nous nous attendons à ce que ceux-ci soient officialisés la semaine prochaine.