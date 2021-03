Les ordinateurs portables évolutifs sont-ils l’avenir?

Dans le débat séculaire entre ordinateur portable et ordinateur de bureau, ceux qui préfèrent un poste de travail permanent soulignent souvent l’un de ses principaux avantages: l’évolutivité. La plupart des ordinateurs de bureau vous permettent de remplacer le processeur, la RAM et le disque dur au fur et à mesure qu’ils doivent être remplacés, ce qui vous permet d’affiner votre configuration.

Vous n’obtenez tout simplement pas ce type de fonctionnalité sur la majorité des ordinateurs portables, où les composants sont souvent verrouillés et inaccessibles à la plupart des consommateurs. Lorsque les performances de l’ordinateur portable ralentissent considérablement ou que votre espace de stockage est extrêmement faible, il est courant de passer à un appareil qui répond mieux à vos besoins.

Mais que se passe-t-il si vous n’avez pas à faire de compromis sur la portabilité pour bénéficier des avantages de l’évolutivité? C’est quelque chose que Framework de démarrage basé à San Francisco explore, affirmant que son premier ordinateur portable peut être facilement personnalisé, mis à niveau et réparé.

Le mot clé est «facilement», ce qui suggère que le Framework Laptop ne nécessite pas de connaissances techniques approfondies pour remplacer les pièces internes. Ce n’est pas le premier ordinateur portable évolutif – de nombreux appareils de jeu ont expérimenté l’idée – mais jamais auparavant nous n’avons vu une entreprise se concentrer uniquement sur du matériel comme celui-ci.

Avec les préoccupations croissantes concernant les déchets électroniques et la durabilité de la technologie, cela pourrait être un excellent moyen de prolonger la durée de vie des appareils. Mais l’idée décolle-t-elle? Voici quelques-uns des principaux avantages et inconvénients à prendre en compte.

Pour: Cela prolongera la durée de vie des appareils

Le Framework Laptop a été conçu dans un souci de durabilité, avec la possibilité de remplacer les pièces internes, ce qui prolonge clairement la durée de vie d’un appareil. De nombreuses personnes peuvent passer une décennie ou plus avant de remplacer leur ordinateur de bureau, en mettant simplement à jour les composants en cas de besoin. En comparaison, de nombreuses personnes recommandent de mettre à niveau votre ordinateur portable tous les cinq ans environ. Même si vous pouvez l’utiliser plus longtemps, il est probable que certains logiciels que vous utilisez ne seront plus pris en charge. La possibilité de mettre à jour ces composants signifie que vous ne devez jamais être en retard.

Contre: Les nouvelles pièces peuvent coûter cher à se procurer

Vous n’aurez peut-être pas à acheter un tout nouvel appareil, mais les composants individuels ne sont pas nécessairement bon marché. Des processeurs comme la série AMD Ryzen 5000 peuvent coûter plus de 700 £ à eux seuls, tandis que l’ajout d’un nouveau SSD RAM et d’une nouvelle batterie peut facilement signifier que le coût total de la mise à niveau atteint quatre chiffres. Cela coûterait probablement plus cher dans un ordinateur portable, mais la force du marché des ordinateurs portables à petit budget rendrait cette vente difficile – elle peut être réservée aux passionnés, comme c’est actuellement le cas avec les ordinateurs de bureau.

Pour: Cela permettra aux gens de créer un ordinateur portable « Frankenstein »

Cependant, pour les passionnés susmentionnés, un ordinateur portable modulaire serait l’occasion idéale d’adapter spécifiquement un ordinateur portable à leurs besoins. Envie d’un processeur Intel Core i9 haut de gamme et d’un SSD de 2 To? Tu peux le faire. Besoin de plus de RAM et d’un GPU Nvidia haut de gamme pour les jeux? C’est possible aussi. Un appareil comme le Framework Laptop n’est peut-être pas le mieux adapté à ce genre de choses, mais c’est certainement possible si d’autres entreprises prennent des engagements similaires en matière d’évolutivité.

Contre: Certaines connaissances techniques seront encore nécessaires

Bien que Framework ait annoncé que son ordinateur portable était facile à mettre à niveau, à réparer et à personnaliser, ce n’est pas comme si les gens pouvaient commencer à échanger des processeurs et des SSD sans aucune expertise. Certaines connaissances préalables sont importantes, même si elles peuvent être acquises relativement rapidement.







Image: Framework



Comparez cela à un ordinateur portable traditionnel, qui ne nécessite presque aucune connaissance du matériel pour commencer à l’utiliser. Dans cet esprit, il est peu probable que des personnes qui ne sont pas intéressées par le matériel PC mettent à niveau leurs ordinateurs portables aussi souvent.

En conclusion

Pour la plupart des gens, un ordinateur portable évolutif n’aura pas beaucoup de sens. Surtout pendant la pandémie, l’idée d’avoir un appareil qui fonctionne juste a été soulignée. Les ordinateurs portables peuvent créer un problème de déchets électroniques, mais conserver le même appareil pendant quelques années les rend nettement meilleurs pour l’environnement qu’une mise à niveau annuelle de smartphone, par exemple.

Cependant, si vous souhaitez profiter davantage des avantages d’un ordinateur de bureau dans un ordinateur portable, un ordinateur portable évolutif pourrait être fait pour vous. Vous pourrez probablement conserver un appareil pendant de nombreuses années à la fois, l’affichage devenant peut-être le principal facteur limitant. Cela peut également aider à améliorer la durabilité de l’appareil, même s’il vaut la peine de mettre à nu les ressources nécessaires à la fabrication de nouveaux composants individuels.

Le Framework Laptop lui-même représente une première étape encourageante dans le monde des PC portables évolutifs. Cela semble extrêmement impressionnant sur papier, avec un écran 13,5 pouces 2256×1504, une webcam 1080p 60fps et un clavier avec un débattement de 1,5 mm. L’appareil est livré avec des processeurs Intel de 11e génération prêts à l’emploi, ainsi qu’une batterie de 55Wh et du Wi-Fi 6. La RAM DDR4 peut être configurée jusqu’à 64 Go, tandis qu’un gigantesque 4 To de stockage NVMe est disponible.

Les pièces de rechange sont toutes destinées à être disponibles sur le site Web de Framework, tandis que la société permettra également à une «communauté de partenaires» de vendre leurs produits via sa place de marché.

L’ordinateur portable cadre devrait être disponible à partir de l’été 2021, mais nous espérons que de nombreuses autres entreprises publieront des ordinateurs portables modulaires dans un proche avenir.

Vous préférez un appareil traditionnel? Consultez notre meilleur tableau d’ordinateur portable pour quelques options intéressantes. Vous pourriez également être intéressé par notre article sur les ordinateurs portables à taux de rafraîchissement élevé.