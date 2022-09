Les ordinateurs portables et tablettes les plus puissants de Huawei arrivent en Europe

Huawei apporte son dernier matériel haut de gamme en Europe, alors que l’ordinateur portable MateBook X Pro et les tablettes MatePad Pro mis à jour font le saut de la Chine vers le marché occidental.

Les deux ont été initialement lancés en Chine fin juillet, il s’agit donc d’un revirement relativement rapide pour un lancement international, programmé pour tirer le meilleur parti du salon IFA à Berlin cette semaine.

Le MateBook X Pro est un ultrabook haut de gamme alimenté par un 12ePuce Intel i7 -gen – le i7-1260P, pour être précis. Il est axé sur la productivité, vous n’obtiendrez donc pas de GPU discret, mais le traitement graphique intégré Iris Xe devrait suffire pour les bases.

Ce compromis est logique si l’on considère à quel point le X Pro 2022 est portable – malgré un écran assez spacieux de 14,2 pouces, l’ensemble de l’ordinateur portable ne pèse que 1,26 kg et à 15,6 mm, il est également mince. L’inconvénient est que Huawei a décidé de ne pas essayer de se faufiler dans les ports USB-A pleine taille, donc cela se limite à USB-C et Thunderbolt 4.

Le poids léger est en partie dû à la construction de l’ordinateur portable à partir d’un nouvel alliage de magnésium, mais grâce à ce que Huawei appelle un «revêtement d’oxydation à micro-arc», il ne le fait pas. se sentir métallique, et en fait il y a un éclat presque doux aux finitions bleues et blanches de l’ordinateur portable — avec un modèle gris plus lourd également disponible dans la conception standard en alliage d’aluminium de l’entreprise.

Une touche amusante est l’inclusion d’un trackpad haptique avec quelques raccourcis utiles : faites glisser votre doigt vers le bas pour contrôler la luminosité ou le volume de l’affichage, appuyez dans le coin supérieur droit pour fermer votre fenêtre actuelle et appuyez avec votre jointure pour prendre une capture d’écran.

En ce qui concerne les MatePad Pros, il existe une paire de modèles : l’un avec un écran de 11 pouces, l’autre plus grand à 12,6 pouces.

Les deux exécutent HarmonyOS 3.0, la dernière version du système d’exploitation post-Android de l’entreprise, qui ajoute de nouvelles options telles que le regroupement et l’empilement des widgets pour plus de flexibilité dans la manière et l’endroit où vous accédez à vos raccourcis et commandes.

Le Qualcomm Snapdragon 870 alimente les deux tablettes, tandis que vous pouvez également vous attendre à des écrans OLED 120 Hz, des conceptions minces et de grandes batteries avec une charge rapide de 40 W – sans parler de la prise en charge du stylet Huawei M Pencil.

Parallèlement au matériel haut de gamme, Huawei a également donné un deuxième Lancement européen de la Watch D. Révélé pour la première fois en mai, il a maintenant reçu la certification CE en Europe pour son ECG et sa surveillance de la pression artérielle – avec un bracelet gonflable pour fournir une mini version mobile du même type de sang vérification de la pression que vous pourriez faire chez le médecin.

Huawei a également lancé une paire de téléphones à l’IFA, les Nova 10 et Nova 10 Pro de milieu de gamme, qui se démarquent du lot grâce à leurs caméras selfie haute résolution de 60Mp.