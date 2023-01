Les ordinateurs portables de jeu géants de 18 pouces dominés par le CES 2023

Pendant des années, les fabricants d’ordinateurs portables ont atténué les cadres d’affichage, millimètre par millimètre, pour nous donner ordinateurs portables de jeu avec des écrans plus grands dans des corps plus minces. Ils sont passés d’écrans larges 16:9 à des écrans plus grands Panneaux au format 16:10, aussi. Jusqu’à présent, pour les ordinateurs portables de jeu, cela signifiait qu’un modèle de 15,6 pouces serait mis à jour vers un écran de 16 pouces, mais la taille réelle du corps reste à peu près la même.

Maintenant, la même chose se produit avec les ordinateurs portables de jeu de 17,3 pouces. À CES 2023, un nouveau lot d’ordinateurs portables de jeu de 18 pouces a été annoncé par Alienware, Acer, Asus et Razer. Et bien que Lenovo, HP et MSI n’aient dévoilé aucun modèle 18 pouces, je suis certain que ce ne sera pas le cas pour longtemps.

Cependant, les écrans larges de 17,3 pouces ne sont pas encore éteints. Acer a annoncé une mise à jour Modèles d’ordinateurs portables de jeu Nitro avec processeurs Intel et AMD, tandis qu’Asus a également actualisé ses modèles Strix Scar 17 et Strix G17 pour 2023. Mais avec Acer, Asus et d’autres se chargeant de nouveaux ordinateurs portables de jeu de 16 et 18 pouces, il semble que les jours soient comptés pour les modèles de 17,3 pouces (et ceux de 15,6 pouces également). Voici la première récolte de 18 pouces qui s’est présentée au CES 2023.

A lire aussi: Meilleurs ordinateurs portables de jeu au CES, des bêtes de performance aux joyaux budgétaires

Asus ROG Strix Cicatrice 18

Josh Goldman/Crumpe



Au cours des dernières années, les fabricants d’ordinateurs portables ont réduit les cadres, c’est-à-dire les cadres, autour des écrans d’ordinateurs portables. Cela, ainsi que les composants internes qui deviennent plus petits et les systèmes de refroidissement qui s’améliorent, leur a permis d’utiliser des écrans plus grands dans des corps plus petits. Cela signifie que vous pouvez désormais obtenir un ordinateur portable de 16 pouces dans une taille qui abritait autrefois un écran de 15 pouces. Et maintenant, vous pourrez obtenir un écran de 18 pouces dans un boîtier qui a à peu près la même taille qu’un ancien ordinateur portable de 17,3 pouces. Pour le ROG Strix Scar 18 (il existe également dans un modèle 16 pouces), cette taille supplémentaire a donné à Asus plus de place pour des composants plus performants.

En savoir plus sur le ROG Strix Scar 18.

Acer Predator Hélios 18

Acer



Le Predator Helios 18 comprendra les derniers processeurs Intel Core de 13e génération, des graphiques de la série Nvidia GeForce RTX 40, un refroidissement amélioré et de beaux grands écrans, ainsi que de nombreuses lumières. En plus des nouveaux processeurs et GPU, ils prendront en charge jusqu’à 32 Go de RAM DDR5-4800 et jusqu’à 2 To de disques SSD PCIe Gen4 NVMe en RAID 0. L’Helios 18 sera livré avec trois écrans de 2 560 x 1 600 pixels. options avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz ou 240 Hz, ou un panneau Mini LED avec un taux de rafraîchissement de 250 Hz, une gamme de couleurs 100% P3 et une luminosité maximale supérieure à 1 000 nits. Il y aura également un écran d’entrée de gamme de 1 920 x 1 200 pixels à 165 Hz.

En savoir plus sur l’Acer Predator Helios 18.

Lame Razer 18

Razer



Razer présente le Blade 18 comme le remplacement ultime du bureau, et c’est peut-être le cas. Ce sera certainement l’un des ordinateurs portables 18 pouces les plus fins et les plus puissants disponibles, avec jusqu’à un processeur Intel Core i9 HX de 13e génération et une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090. Il aura un écran 1440p-plus 240Hz avec une couverture de gamme de couleurs 100% P3.

En savoir plus sur le Razer Blade 18.

Alienware m18

Le m18 est un ordinateur portable impressionnant de 18 pouces, que vous pouvez charger avec votre choix de processeurs Intel ou AMD et de graphiques Nvidia ou Radeon. Pour garder les composants au frais, Alienware a utilisé sept caloducs et quatre ventilateurs, tout en conservant la même épaisseur de corps que le m17 de l’année dernière. Le m18 dispose d’un clavier et d’un pavé numérique pleine taille avec des touches mécaniques Cherry MX en option, ainsi que de deux emplacements SO-DIMM DDR5 remplaçables par l’utilisateur et jusqu’à 9 To de stockage potentiel. Alienware le proposera soit avec une résolution 165 Hz 2 560 x 1 600 pixels, soit avec une résolution 480 Hz 1 920 x 1 200 pixels.

En savoir plus sur l’Alienware m18.